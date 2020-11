Pierluisi confía en que podrá administrar al país pese a división legislativa

Pese a que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no lo ha certificado como vencedor de la contienda electoral, Pedro Pierluisi aseguró estar dispuesto a gobernar a pesar de que, a todas luces, tendrá ante sí un gobierno dividido. El ex comisionado residente, además, minimizó que podría prevalecer con tan solo el 32% de los votos del país. Mientras aún se espera por un certificación oficial del organismo electoral, Metro conversó con el candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP).

¿Cómo reacciona a que habría ganado con un porcentaje tan bajo y que casi un 70% no le favorece? ¿Qué le dice a esa mayoría que no votó por usted?

Lo que sucedió, desde mi punto de vista, es que tú tienes una contienda entre cinco candidatos y una candidata, todos con sus méritos y el pueblo me dio la mayor cantidad de votos, así funciona la democracia, lo importante es que yo acepté esta encomienda del pueblo de dirigir el gobierno de Puerto Rico con mucha humildad y lo estoy haciendo y con un compromiso de ser responsivo al pueblo, de tener la debida apertura a los lideres políticos —estén en el partido que estén o en el movimiento que estén— por el bien de Puerto Rico. Me voy a enfocar en la obra que tenemos que hacer, eso es un trabajo administrativo que le corresponde a la Rama Ejecutiva. Y cuando digo obra es obra con todos esos fondos federales que tenemos disponibles. Y esa va a ser mi mayor prioridad aunque son muchos los temas que tenemos que atender.

¿Cómo apuesta a gobernar con una Legislatura dividida?

Voy a partir de que van a actuar de buena fe. Por ejemplo, tengo que conformar un equipo de trabajo y los puestos de alto nivel en el gobierno tienen que someterse a la confirmación del Senado. Yo voy a tener la apertura de, por ejemplo, hacer las consultas informales que tenga que hace para que ese proceso fluya. Y que nadie pase por un mal rato innecesario, si lo digo así. Voy a nombrar personas que tienen los méritos, los quilates para estas posiciones. Los criterios que voy a utilizar son primero integridad, segundo, que con la persona conozca a la agencia concerniente. No quiero paracaidistas. Tercero, que tenga buenas destrezas administrativas y cuarto y, no menos importante, que tenga buenas destrezas de comunicaciones. Esos van a ser mis criterios. El proceso ya está en curso y ahora ya comienza el proceso de transición, dentro de ese proceso de transición es que voy a estar en posición de escoger a los que me van a acompañar en estos próximos cuatro años, Hay que entender que un gobernador no puede venir con un actitud de que se lo sabe todo, hay que trabajar en equipo y yo voy a propiciar eso.

Habrá una vacante en el Tribunal Supremo en diciembre, ¿ha hablado con la gobernadora Wanda Vázquez para que usted haga ese nombramiento?

La conversación específica no la hemos tenido, pero sí soy consciente de que la gobernadora tiene el poder de hacer ese nombramiento. Lo importante aquí es que, sea quien sea que se nombra, que dé el grado, que tenga el temperamento judicial, las credenciales, para la debida reputación…No he hecho esa solicitud. Ahora, sí soy consciente de que sí he expresado que es importante que si fuera a nombrar a alguien que esta persona esté libre de todo señalamiento que goce de la mayor reputación porque a fin de cuentas es un nombramiento vitalicio, la persona se queda en el puesto hasta que cumple 70 años de edad.

Al haber ganado con un 32% de los votos, ¿qué estrategia usará para evitar que la gente se tire a la calle a la menor provocación a exigirle la renuncia?

La democracia funciona a base del voto. Las circunstancias del verano pasado fueron muy particulares. Eso dalo por hecho de que conmigo no se va a repetir, yo tengo mi manera de ser, otra vez, tengo una madurez profesional, personal y política, que causa que ese tipo de situaciones no se va a dar conmigo. Pero eso sí, el que un gobernante tome una decisión que no es del agrado de un sector de la población no puede ser objeto de una renuncia porque entonces habría una inestabilidad total en el gobierno y eso no es bueno para nadie. Tienes que tener un gobierno estable que por lo menos perdure por cuatro años para que haya orden en Puerto Rico, para que el que quiera decidir invertir aquí, establecer un negocio aquí, venir a residir, retirarse en Puerto Rico, vea una estabilidad. Eso es bien importante y eso hay que defenderlo. Eso no quiere decir que el que discrepa no puede expresarse, eso es diferente. Hay una libertad de expresión que protege la Constitución de Estados Unidos y la nuestra y es importante que el pueblo se exprese de la manera que entienda prudente siempre y cuando no se viole la ley. El que está gobernando tiene que ser receptivo a esas expresiones del pueblo y sensible.

¿Cómo podrá cumplir con las fechas límites con relación al plan de ajuste de la deuda que ha establecido la jueza Laura Taylor Swain en el caso de la quiebra de PR?

En cuanto a ese plan de ajuste que está en ciernes, mi posición pública, de igual manera será cuando esté sentado con la Junta es que esta pandemia le ha dado muy duro a la economía de Puerto Rico y que sea lo que sea que se acuerde, tiene que ser sostenible, tiene que ser pagable. De nada sirve tú acordar pagar un monto de deuda que después de aquí a unos años tengas que volver a reestructurar y no tengas un mecanismo para reestructurarla porque el único mecanismo que tenemos es el que nos dio la ley Promesa, que cuando la Junta reestructure toda la deuda que tienen que reestructurar y nosotros logremos balancear los presupuestos de forma consecutiva la Junta se va. Entonces Puerto Rico queda otra vez como estaba en el pasado: sin posibilidad de reestructurar su deuda. Así que voy a estar bien pendiente de que el gobierno no asuma más deuda de la que realmente puede pagar sin afectar los servicios esenciales que le ofrece al pueblo.

Tras los comicios, ¿Ricardo Rosselló se ha comunicado con usted?

PP: No, no he tenido comunicación regular con él. Obviamente, le deseo lo mejor en su vida, pero él no ha estado conectado, por lo menos con mi campaña o mi aspiración. No hay ese tipo de comunicación.

Vea la entrevista aquí: