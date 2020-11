Maricao tendrá alcalde popular por primera vez en 28 años

El candidato Wilfredo "Juny" Ruiz, del Partido Popular Democrático (PPD), le ganó al veterano Gilberto Pérez Valentín del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la cerrara por la alcaldía del pueblo de Maricao.

Los datos más recientes publicados en el portal de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) demuestran que con 21 de 22 colegios escrutados, el líder popular acumuló 1,598 versus 1,417 votos de Pérez Valentín.

“Ciertamente esa diferencia de 181 votos podría parecer pequeña, pero luego de 28 años de continuismo, finalizó es una victoria en todos los sentidos. Yo estoy muy satisfecho con la realidad de que Maricao se ha unido a al ola del cambio que se experimenta en todo Puerto Rico”, detalló Ruiz, quien es un reconocido caficultor y empresario.

Ruiz presidió la Asociación de Beneficiado de Café de Puerto Rico y miembro de la Junta de la Corporación de Seguros Agrícolas. También es miembro del Proyecto de Conservación del Río Loco de Yauco, que se origina en Maricao.

El alcalde electo informó que tan pronto juramente en enero, su plan es aplicar, en los primeros 100 días, las medidas más urgentes, como es lograr que Maricao tenga servicios de salud 24/7, “ya que en este momento, después de las 8:00 de la noche, no tenemos dichos servicios. Nuestra gente merece que se le trate con igualdad”. Otra de las medidas es impulsar con mucha energía un programa de desarrollo deportivo, para beneficio de la juventud.

El nuevo alcalde añadió a la lista un programa de ornato y limpieza en las vías públicas, que por falta de mantenimiento adecuado aumenta la posibilidad de accidentes y visibilidad en las carreteras. “También vamos a trabajar con el desarrollo económico por medio de la agricultura. Me voy a reunir con los agricultores para poner en acción las iniciativas que hagan falta para aumentar la producción y delinear los planes de mercadeo. No hay razón para que la frescura y calidad de nuestros productos agrícolas no tengan protagonismo en los supermercados de las grandes ciudades”.

El nuevo alcalde también tiene en agenda la renovación del centro urbano y realizar una auditoría profunda de las finanzas municipales, “porque es importante que nuestra gente sepa la realidad de lo que ha pasado en el municipio”.

Al momento, en el Municipio de Maricao no se ha establecido la fecha para el inicio de las vistas de transición.