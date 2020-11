Biden pide a sus seguidores mantener la calma: "Muy pronto sabremos"

El demócrata Joe Biden aseguró que se siente "muy bien" con el resultado de las elecciones presidenciales y les está diciendo a sus seguidores que "mantengan la calma" mientras se siguen contando los votos.

Biden pronunció breves declaraciones el jueves en un teatro en el centro de Wilmington, Delaware. Dijo: "Es la voluntad de los votantes, nadie, nadie más, quien elige al presidente de los Estados Unidos de América".

La campaña del presidente Donald Trump ha realizado esfuerzos legales para detener el recuento de votos en algunos estados y busca un recuento en Wisconsin.

Biden afirmó que "el proceso está funcionando" y "muy pronto sabremos" el resultado de las elecciones. Biden y sus principales funcionarios de campaña han expresado su confianza en la votación, pero han tenido cuidado de enfatizar la necesidad de que se cuenten todas las papeletas.

La compañera de fórmula de Biden, la senadora de California Kamala Harris, se paró junto a él mientras hablaba.

The Associated Press aún no ha adjudicado la carrera presidencial porque ni Biden ni Trump han obtenido los 270 votos del Colegio Electoral necesarios para la victoria. Varios estados clave siguen muy cerrados para declarar un ganador: Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte y Nevada.