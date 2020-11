Sarah McBride: será la primera mujer transgénero en el Senado de Estados Unidos

La demócrata Sarah McBride, de 30 años, se convirtió en la primera mujer transgénero en ganar un escaño en el Senado de Estados Unidos.

La activista de las minorías sexuales Sarah McBride, que logró derrotar al republicano Steve Washington en el estado de Delaware, festejó con emoción su triunfo en su cuenta de Twitter: “Lo logramos. Ganamos las elecciones generales. Gracias, gracias, gracias", expresó.

"Espero que esta noche le demuestre a los niños LGBTQ que nuestra democracia también es lo suficientemente grande para ellos", dijo Sarah McBride a un grupo de simpatizantes en un acto tras las elecciones.

"Conforme Delaware sigue enfrentando la crisis del Covid, es tiempo de comenzar a trabajar en las políticas que marcarán una diferencia para las familias trabajadoras", agregó la senadora Sarah McBride.

Si bien hubo más de 500 candidatos LGTB+ en las diferentes elecciones que se llevaron a cabo en Estados Unidos, el triunfo de McBride es el de más alto rango en un cargo de un senado estatal estadounidense.

Thank you, thank you, thank you.

We did it. We won the general election.

As Delaware continues to face the Covid crisis, it’s time to get to work to invest in the policies that will make a difference for working families.

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020