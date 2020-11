Por decidirse cuándo se contará el resto de votos adelantados

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) aún desconoce si las papeletas que la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA) no ha contabilizado se atenderán en lo que resta de semana o si serán adjudicadas únicamente en el escrutinio general.

El presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, admitió que, al momento, ni siquiera tienen un panorama claro del total de papeletas que faltan por adjudicar.

“Dejamos a los gerentes (de JAVA) y a los comisionados alternos haciendo un inventario para que podamos tomar una decisión educado. Esperamos que no sea mucho, pero queremos saber cuánto es para tomar una decisión. Entendemos que es (mayormente) voto a domicilio que llegó en el día de ayer con uno de los camiones”, dijo Rosado Colomer.

El presidente no precisó cuándo se tomará esa decisión, que aclaró que, al menos inicialmente, queda en manos de los gerentes de JAVA. Si los representantes de los cinco partidos en JAVA no pudieran alcanzar un consenso, tocaría a los comisionados electorales resolver y, en última instancia, al propio Rosado Colomer.

“Cuando terminemos de dar resultados parciales de las 10:00 p.m. (del martes) vamos a ir a JAVA, vamos a ver qué queda y vamos a tomar la decisión de qué vamos a hacer con la mesa especial”, dijo Rosado Colomer, en referencia a las mesas que adjudican manualmente los votos que las máquinas de escrutinio electrónico no pudieron leer.

El criterio para determinar si se continúa el conteo o se espera al escrutinio, en principio, será “cuánto tardaría terminar los votos. No podemos estar una semana contando en JAVA. Nosotros podemos contar probablemente hasta las 6:00 a.m. Podemos decir la cantidad, con relación a lo que falta, (si) no es una cantidad significativa, vamos a parar de contar y lo dejamos para el escrutinio (general). Al final del camino no puede ser algo especulativo. Tenemos que tener una base para decidir y poder explicar”, añadió el presidente de la CEE.

Poco después de las 11:00 p.m. del martes, Rosado Colomer certificó oficialmente la ventaja del candidato novoprogresista Pedro Pierluisi, aunque aclarando que ello no representa que la contienda por la gobernación esté decidida desde la perspectiva de la CEE.