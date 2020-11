Pierluisi se proclama ganador de contienda por la gobernación

Al filo de la medianoche, Pedro Pierluisi, candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), se proclamó como vencedor de la contienda a la gobernación con el 32.35% de los votos a su favor.

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) emitió una certificación preliminar de resultados parciales. Pierluisi llegó a las instalaciones del Vivo Beach Club junto a Jenniffer González, comisionada residente y quien revalidó en la contienda electoral.

Pese a que la CEE aún no lo había certificado oficialmente como ganador, Pierluisi se mostró confiado en prevalecer e incluso indicó que su ventaja se ampliará una vez se contabilice el voto adelantado que sobrepasa los 220 mil sufragios.

"A base de lo que se ha contabilizado hasta el momento es claro que yo prevalecí y falta por contar el voto adelantado, por lo menos yo no tengo el resultado, pero sé que cuando se contabilice no tengo duda de que ahí hay una ventaja bien significativa. Sé que prevalecí y por eso es que me estoy expresando ante el pueblo para decirle que estoy disponible para trabajar bien duro durante los próximos cuatro años", señaló Pierluisi quien celebró su ventaja junto a un grupo de legisladores y González. Asimismo, minimizó que se mantenga en la delantera con un 32% de los votos y que la mayoría del país respaldó a otros candidatos.

En cuanto a una posible división en la Legislatura, Pierluisi comentó que espera que ambas cámaras puedan ser dominadas por el PNP. "“Prefiero tener un gobierno que no sea compartido para que esta obra se haga eficientemente. Así que espero contar con una mayoría PNP en Cámara y Senado. Me alegra que veo muchas caras nuevas en alcaldías y otros que no prevalecieron", dijo.

"Prefiero que ese sea el escenario", añadió Pierluisi sobre el escenario legislativo en el que todavía está por verse si el PNP retiene una mayoría.

Carlos 'Charlie' Delgado, candidato del Partido Popular Democrático (PPD), se mantiene en un cercano segundo lugar con el 31.47%. Alexandra Lúgaro, candidata del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), le sigue en un tercer lugar con 14.51% de los votos; Juan Dalmau, candidato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) con 13.73% de los votos; César Vázquez, candidato del Proyecto Dignidad con 7.22% y Eliezer Molina con 0.72%.

Por su parte, González, quien prevaleció con el 40.28% de los votos. A diferencia de la carrera por la gobernación, el contrincante de González, Aníbal Acevedo Vilá —candidato del Partido Popular Democrático (PPD)— concedió la victoria a la comisionada residente.

La comisionada residente, por su parte, indicó que estará comunicándose con los candidatos que no prevalecieron en la contienda.

Aseguran "contundencia" a favor de la estadidad

Mientras tanto, Pierluisi aseguró que el resultado del plebiscito representa una cifra contundente que les permite exigir la estadidad ante el Congreso. "Es un mensaje claro que la mayoría absoluta quiere la igualdad como ciudadanos americanos que somos…Pienso que eso va a estar loud and clear", dijo el ex comisionado residente.

Por su parte, González coincidió con Pierluisi y aseguró que se trata de un mandato contundente a favor de la estadidad y que buscarán que se encamine en el Congreso a partir de enero.

A las 12 de la medianoche, el "sí" —la opción a favor de la estadidad— contaba con el 52.15% de los votos. Mientras que el "no" contaba con un 47.85% de los votos.