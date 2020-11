MVC niega se haya obstaculizado el trabajo de sus funcionarios

El comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, negó que a los funcionarios de su partido que se encuentran en el coliseo Roberto Clemente se les hubiera obstaculizado de alguna manera ejercer su trabajo en el proceso de conteo de votos adelantados que se lleva a cabo esta tarde, contrario a lo que trascendió en redes sociales.

“Está corriendo bien, muy tranquilo, porque estábamos preparados para atender por lo menos 50 mesas de adjudicación manual. Lamentablemente solo hay 12 mesas, las mismas de ayer, así que tenemos funcionarios ahí listos para continuar trabajando si se abren más mesas”, explicó Valentín.

El comisionado señaló que no se han habilitado las 50 “mesas especiales” de adjudicación manual que se anticipaban debido a que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, decidió que debía terminarse el escrutinio preliminar en las mesas de precinto, que cuentan los votos adelantados en las máquinas de escrutinio electrónico. En las mesas especiales se adjudican manualmente las papeletas que las máquinas por alguna razón no pueden leer, una cantidad que, se ha indicado, asciende a 115,000.

“Ahora tenemos funcionarios en cada una de las mesas, así que esos comentarios que están surgiendo en las redes no es del todo cierto. Tenemos los funcionarios y dondequiera que haya alguien trabajando, tenemos alguien de Victoria Ciudadana”, puntualizó Valentín.

Aunque el conteo de votos comenzó alrededor de las 3:00 p.m., en las gradas del coliseo pueden observarse decenas de funcionarios de los partidos Nuevo Progresista (PNP), Popular Democrático, Independentista Puertorriqueño y MVC que no han sido convocados al ‘floor’. MVC y el PNP trajeron los contingentes más grandes para esta jornada.

En el caso de MVC, la mayoría de los funcionarios presentes fueron convocados esta mañana a un adiestramiento electoral por el candidato a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal, quien batalla con Miguel Romero, del PNP, en una cerrada contienda.

Valentín se expresó esperanzado que sus funcionarios no se desanimaran al ver que, en la mayoría de los casos, sus servicios no habían sido requeridos por varias horas.

“Esperamos que los funcionarios entiendan la importancia de por qué estamos aquí. Vinieron a trabajar y ciertamente tenerlos haciendo nada desmotiva. Cuando así sea, los ubicaremos”, dijo Valentín.

Rosado Colomer ha dicho que, si al viernes no se han contado todos los votos adelantados, su adjudicación se dejará para el escrutinio general que comienza el lunes.

“El PNP ha dicho que hizo un gran esfuerzo por ese tipo de voto adelantado, aunque de ser cierto, no podemos precisar por quién votaron esas personas. Aún así todavía quedan muchos votos por contar. No solo los de voto a domicilio, sino votos por correo que todavía pueden seguir llegando y voto ausente. También están los votos que se dieron ayer, que no son de voto adelantado, que fueron añadidos a mano o papeletas no leídas, que se van a contabilizar en el escrutinio que comienza el lunes”, mencionó Valentín.