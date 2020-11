Litzy Alvarado logra histórica cantidad de votos por el PIP en Salinas

La candidata a la alcaldía de Salinas por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Litzy Alvarado Antonetty, logró un aumento histórico de votos para esa colectividad en las finalizadas elecciones.

Aun faltando un 10 por ciento de colegios por reportar, según datos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Alvarado Antonetty tiene 524 votos o un 6.36 por ciento. Esto significa que la Terapista Ocupacional de profesión, se convierte en la candidata a la alcaldía que más votos ha obtenido en la historia del PIP en Salinas.

“Estoy muy contenta, no sólo por el dato histórico de los votos del PIP en Salinas, sino por el apoyo y las muestras de cariño y gratitud que he recibido durante la campaña de personas de todas las ideologías. Aunque me parece que podemos hacer mucho más, hay que reconocer que comenzamos con una histórica papeleta municipal compuesta sólo por mujeres, y finalizamos con una histórica obtención de votos en Salinas”, dijo Alvarado.

“Hemos tenido excelentes candidatos y candidatas a la alcaldía en nuestra historia. Resaltan personas como Emilio Nieves Torres (1996), Hilda Chévere (1984) y Ernestina Santos (1980) que en su momento lograron aumentar el apoyo al PIP. Esto sentó las bases para que nuestra generación, con mucha perseverancia y fe, veamos un cambio que comienza a manifestarse en nuestro pueblo”, añadió.

A pesar de que reconoció el apoyo que los votantes le dieron a la actual alcaldesa Karilyn Bonilla Colón, la legisladora municipal del PIP advirtió que seguirá fiscalizando a la administración municipal.

“Aunque ya no estaré en la legislatura municipal a partir de enero, seguiré insistiendo (y exigiendo) en tener una administración más cercana a la realidad del pueblo y que se atiendan las necesidades de las comunidades de forma equitativa. Más allá de los votos, hay familias salinenses que sufren necesidades, viven en pobreza y han sido abandonadas. Hay mucho trabajo que hacer”, comentó Alvarado.

Por último, la líder del PIP expresó que pronto se reunirá con su equipo de trabajo y otros miembros del PIP, para realizar una evaluación total de los resultados.

“Luego de tomarnos unos días para recargas baterías, nos reuniremos para analizar todo y establecer los planes para asumir la responsabilidad de continuar nuestro trabajo y mejorarlo. Dialogaremos también con las personas que nos apoyaron. Estoy muy contenta con los logros históricos de Juan Dalmau, María de Lourdes y Denis Márquez, y lo asumimos con humildad. Para algunos, todo terminó con las elecciones, pero para mí esto es un paso más en mi vocación de servicio. Asumiendo las palabras de Juan Dalmau, hay Litzy Alvarado para rato”, manifestó Alvarado.