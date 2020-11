Campaña Trump demandará por conteo de votos en Pensilvania

La campaña del presidente Donald Trump dice que entablará una demanda para detener temporalmente el conteo de votos en Pensilvania, alegando falta de “transparencia”.

Justin Clark, subdirector de campaña de Trump, dijo en un comunicado el miércoles que la campaña interpondrá la demanda "para que los funcionarios electorales demócratas dejen de ocultar el conteo y procesamiento de las boletas a nuestros observadores electorales republicanos”. Añadió que la campaña quiere “detener temporalmente el conteo hasta que haya una transparencia significativa y los republicanos puedan asegurarse de que todo el conteo se haga de acuerdo a la ley”.

Clark también dijo que la campaña buscará intervenir en un caso en curso en la Corte Suprema sobre la fecha límite para recibir boletas por correo.

No ha habido informes de fraude ni cualquier otro tipo de preocupación por las boletas en Pensilvania. El estado envió 3,1 millones de boletas por correo, las cuales toman tiempo en ser procesadas, y una orden permite que sean tomadas en cuenta hasta el viernes si tienen el sello postal hasta del 3 de noviembre.

The Associated Press aún no ha declarado un ganador en Pensilvania. El demócrata Joe Biden tiene actualmente 248 votos electorales, mientras que Trump tiene 214. Se necesitan 270 para ganar la presidencia.