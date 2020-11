Campaña de Joe Biden asegura que combatirá a Trump en el Supremo

La campaña del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, dijo que hará frente a cualquier esfuerzo del presidente, Donald Trump, de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos para evitar que se computen algunas boletas.

En un comunicado en la madrugada del miércoles, la directora de campaña de Biden, Jen O’Malley Dillon, calificó la declaración en la que Trump afirmó que recurrirá al alto tribunal estadounidense y que quiere “que pare la votación" de “indignante, sin precedentes e incorrecta”.

O’Malley Dillon dijo que la campaña de Biden tiene “equipos legales listos para desplegarse para resistir a ese esfuerzo", añadiendo que “prevalecerán”.

The Associated Press no ha declarado un vencedor en la carrera presidencial. Sigue habiendo cientos de miles de votos por contabilizar y el resultado depende de un puñado de estados donde aún no hay un ganador declarado.