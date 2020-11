Ya hay filas para votar en varios municipios

Todavía no daban las 8:30 y en las redes sociales ya se reportaban filas en los colegios de votación, desde Corozal hasta Hato Rey.

"Estoy ya en el colegio, aún no abren, y tengo que admitir que no me esperaba esto: hay más jóvenes en la fila para votar que viejes pero por pela", comentó el usuario @SegunManu.

Desde Corozal: ya hay fila para votar 💚 pic.twitter.com/z4v5aIXFNZ — a zen gangsta (@madredelolo13) November 3, 2020

En Juana Díaz, se reportó que ya a las seis de la mañana había una persona haciendo fila. En un colegio en Guaynabo, otros reportaron que la fila estaba pesada a las 8:00 de la mañana.

"Gente vayan preparados para hacer fila… ya en donde estoy hay más de 20 personas", recomendó otra usuaria. Otros compartieron fotos desde sus colegios de votación

¡Ya en Roosevelt/Hato Rey está la fila y la gente ready! pic.twitter.com/ZPSRUCt9c8 — Alexandra-Marie Figueroa (@elcielodeabril) November 3, 2020

