10 cosas que debes saber cuando vayas a ejercer tu derecho al voto

Como ocurre cada cuatro años en el mes de noviembre, millones de puertorriqueños saldrán a las urnas desde esta mañana para elegir los funcionarios gubernamentales que estarán a cargo del país a partir del 2 de enero de 2021.

Para este ciclo electoral, debido a la pandemia del Covid-19 y las flexibilizaciones del nuevo Código Electoral, más de 227,000 electores solicitaron alguno de los mecanismos de voto adelantado o ausente, de los cuales una gran parte ya ejerció su derecho al voto, fuera por correo, de manera presencial o incluso a domicilio.

Pese a esa realidad, más de 2.1 millones de puertorriqueños están convocados para acudir a las urnas en el día de hoy. Aquí te presentamos 10 elementos que debes conocer a la hora de ejercer tu derecho al voto.

1. Registro electoral

El registro de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para estos comicios cerró con 2,356,806 votantes activos, sobre 500,000 menos de los que hubo en 2016. De ellos, 593,596 son electores que votaron por última vez en 2012 y que deberán participar en esta ocasión para permanecer en el registro de forma automática. Para esta elección se inscribieron 121,262 electores nuevos, al tiempo que otros 78,010 se reactivaron.

2. Horario de votación

Contrario al horario habitual de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., el nuevo Código Electoral dispuso que los colegios de votación estarán abiertos de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., añadiendo una hora para que los electores acudan a las urnas. Una vez cierren las 1,365 unidades de votación, la CEE podrá comenzar a divulgar los resultados de voto adelantado que ha adjudicado desde la semana pasada, y empezarán a fluir los resultados que arrojen las máquinas de escrutinio electrónico en los colegios regulares.

3. Identificación

Al llegar a su centro de votación, el elector deberá presentar una identificación válida para que se le permita pasar al colegio a emitir su sufragio. Desde la firma del Código Electoral, el elector no tendrá que presentar por obligación su tarjeta de identificación emitida por la CEE, sino que podrá presentar otros documentos autorizados, tales como la licencia de conducir, el pasaporte, el Real ID u otras identificaciones vigentes emitidas por entidades federales. Ayer se informó que las licencias de conducir que hayan vencido de junio de este año en adelante serán aceptadas.

4. Colegio de añadidos a mano

En todos los centros de votación alrededor del país se ubicará un colegio de añadidos a mano, en el que podrán solicitar votar aquellos electores que por algún motivo no aparezcan en las listas de unidad o colegio correspondiente. Para poder votar añadido a mano, el elector igualmente deberá presentar una identificación válida. Las papeletas de quienes voten añadido a mano serán separadas en sobres especiales, hasta tanto la CEE determina si era elegible o no para votar.

5. Entintado

Cuando lleguen a la entrada del salón en que emitirán su voto, los electores serán revisados por un funcionario de colegio que constatará que no tengan el dedo previamente entintado. En esta ocasión, y como medida de salubridad, al elector se le entintará el dedo utilizando un gotero, en lugar de introducir el dedo en el tradicional frasco. Tras emitir su voto, el funcionario de colegio revisará nuevamente al elector para cerciorarse de que cuenta con el dedo debidamente entintado y de esa forma evitar el riesgo de que intente incurrir en un doble voto.

6. Plebiscito de estatus

Junto con las tres papeletas acostumbradas –estatal, legislativa y municipal– los electores también recibirán la papeleta de la consulta ‘estadidad sí o no’, donde podrán expresarse a favor o en contra de que Puerto Rico se convierta en un estado de los Estados Unidos. En la Ley 51-2020 se estipuló que las papeletas que se sometan en blanco –de las cuales se han contabilizado miles en plebiscitos de estatus anteriores– no tendrán efecto sobre los porcentajes adjudicados a las alternativas de ‘Sí’ o ‘No’. El plebiscito, pese al intento de la administración del Partido Nuevo Progresista, no es vinculante al Congreso de Estados Unidos, por lo que sus resultados solo tendrían poder persuasivo

7. Reinscripción automática de partidos

Contrario a lo que ocurría en el pasado, donde el total de votos adjudicados al candidato a la gobernación se tomaba en cuenta para decidir un partido retenía su franquicia electoral, a partir de estas elecciones solo se considerarán los votos íntegros emitidos bajo una insignia en la papeleta estatal. Los partidos que obtengan votos íntegros en 2% o más de las papeletas estatales emitidas quedarán reinscritos automáticamente para el próximo ciclo electoral, mientras los que se queden cortos del umbral tendrán que conseguir las firmas necesarias para reactivar la colectividad.

8. Anuncio de resultados

El Código Electoral exige que el presidente de la CEE haga un anuncio público de resultados parciales a las 10:00 p.m. del día de una votación y un segundo anuncio a las 6:00 a.m. del día siguiente, aunque puede hacerlos antes de esas horas, de considerarlo adecuado. Para esta elección particular, debido a la avalancha de votos adelantados que aún la CEE no ha contabilizado o recibido, se considera que será muy complicado definir tendencias claras, sobre todo en aquellas contiendas que se anticipa sean cerradas. De esa forma, podría no ser hasta más adelante en la semana que el país conozca con certeza los ganadores de las elecciones, incluyendo contiendas como la gobernación, comisaría residente, legislatura y alcaldías que se decidan por márgenes mínimos.

9. Escrutinio general

El presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, ha indicado que el escrutinio general, tras el cual se certifican oficialmente a los ganadores de todos los puestos electivos, comenzará el lunes 9 de noviembre. Entretanto, la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado deberá continuar adjudicando los votos adelantados y ausentes que se han acumulado, así como los que lleguen en sobres por correo con matasellos del 3 de noviembre o antes. Las contiendas cuyo resultado preliminar arroje una diferencia menor de 0.5% o de 100 votos o menos irán a recuento manual.

10. Ley seca

Como es costumbre en los días de elección general, en todo el país prevalecerá la llamada ley seca, que prohíbe la venta de alcohol en la mayoría de los establecimientos, con la excepción de negocios ubicados en hoteles, cruceros o zonas turísticas designadas por la Junta de Planificación. La ley seca estará en vigor entre 6:00 a.m. y 6:00 p.m., y quienes la violenten se exponen a penas de hasta 90 días de cárcel y $5,000 de multa.

