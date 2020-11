SBA ofrece asistencia en caso de desastre a negocios y residentes afectados por Isaías

La Administradora de la SBA, Jovita Carranza, declaró el lunes, que después del anuncio de la declaración de desastre presidencial para varios municipios de Puerto Rico afectados por la tormenta tropical Isaías del 29 al 31 de julio de 2020, los negocios y los residentes en el área declarada pueden ahora solicitar préstamos de desastre a bajo interés de la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos.

“La SBA está firmemente comprometida a proporcionar a los residentes de Puerto Rico la respuesta más eficaz posible para ayudar a las empresas, los propietarios de viviendas y los inquilinos con los préstamos federales para desastres. Poner en marcha los negocios y las comunidades después de un desastre es nuestra mayor prioridad”, dijo Carranza en comunicación escrita.

La declaración de desastre cubre los municipios de Aguada, Hormigueros, Mayagüez y Rincón en Puerto Rico, que son elegibles para recibir préstamos para desastres por daños físicos y económicos de la SBA. Las pequeñas empresas y la mayoría de las organizaciones privadas sin fines de lucro de los siguientes municipios adyacentes son elegibles para solicitar únicamente préstamos para desastres por daños económicos de la SBA: Aguadilla, Añasco, Cabo Rojo, Las Marías, Maricao, Moca y San Germán en Puerto Rico.

De acuerdo con las precauciones sanitarias para el COVID-19, la SBA no establecerá una presencia en el campo para ayudar a los sobrevivientes. Sin embargo, la SBA continuará proporcionando un servicio al cliente y llevará a cabo actividades de extensión virtualmente con seminarios web, llamadas por Skype, asistencia telefónica y ayuda con las solicitudes paso a paso. La SBA ha abierto un Centro Virtual de Asistencia para Préstamos en Casos de Desastre/Centro de Recuperación de Negocios para ayudar a los sobrevivientes a solicitar en línea usando la Solicitud de Préstamo Electrónico a través del sitio web seguro de la SBA en https://DisasterLoanAssistance.sba.gov/.

Los representantes del servicio de atención al cliente virtual están disponibles para ayudar a los solicitantes a completar la aplicación en línea durante este horario: Centro de Asistencia Virtuales de Préstamos para Desastres/Centro de Recuperación de Negocios (VDLOC/VBRC) Abierto: A diario Horario: 8 de la mañana a 8 de la noche hora del este [email protected] Teléfono: (800) 659-2955 Estos servicios sólo están disponibles para la declaración de desastre de Puerto Rico como resultado de la Tormenta Tropical Isaías del 29 al 31 de julio de 2020 y no para la asistencia relacionada con COVID-19.

Los sobrevivientes deben ponerse en contacto con el Centro de Servicios al Cliente de SBA al (800) 659-2955 para programar una cita para completar sus solicitudes de préstamos. Las solicitudes de información del programa de préstamos para desastres de la SBA pueden obtenerse por correo electrónico [email protected]

La SBA llevará a cabo una amplia labor de divulgación para garantizar que todos los afectados por el desastre tengan la oportunidad de solicitar asistencia. Las empresas y las organizaciones privadas sin fines de lucro de cualquier tamaño pueden pedir prestados hasta 2 millones de dólares para reparar o reemplazar los bienes inmuebles, la maquinaria y el equipo, el inventario y otros activos comerciales dañados o destruidos por el desastre. Los solicitantes pueden tener derecho a un aumento de la cantidad del préstamo hasta el 20 por ciento de sus daños físicos, según lo verificado por la SBA a efectos de mitigación.

Las mejoras de mitigación elegibles pueden incluir una habitación segura o un refugio contra tormentas, una bomba de sumidero, un desagüe francés o un muro de contención para ayudar a proteger la propiedad y los ocupantes de los daños futuros causados por un desastre similar. Para las pequeñas empresas, las pequeñas cooperativas agrícolas, las pequeñas empresas dedicadas a la acuicultura y la mayoría de las organizaciones privadas sin fines de lucro, la SBA ofrece préstamos para casos de desastre por daños económicos para ayudar a satisfacer las necesidades de capital de operaciones causadas por el desastre.

La asistencia de los Préstamos para Daños Económicos en caso de Desastre está disponible independientemente de si la empresa sufrió algún daño físico a la propiedad. Los préstamos para desastres de hasta 200,000 dólares están disponibles para que los propietarios de viviendas reparen o reemplacen los bienes inmuebles dañados o destruidos por el desastre. Los propietarios e inquilinos son elegibles hasta 40,000 dólares para reparar o reemplazar los bienes personales dañados o destruidos por el desastre. Las tasas de interés son tan bajas como el 3 por ciento para las empresas, el 2.75 por ciento para las organizaciones sin fines de lucro y 1.25 por ciento para propietarios e inquilinos con plazos de hasta 30 años.

El monto y los términos del préstamo son establecidos por la SBA y se basan en la situación financiera de cada solicitante. Los solicitantes pueden hacer su solicitud en línea utilizando la Solicitud Electrónica de Préstamo (ELA) a través del sitio web protegido de la SBA en https://DisasterLoanAssistance.sba.gov/. Para ser considerados para todas las formas de asistencia en caso de desastre, los solicitantes deben registrarse en la página web DisasterAssistance.gov o descargar la aplicación móvil de la FEMA.

Si el acceso en el Internet o en el móvil no es disponible, los solicitantes deben llamar a la línea de ayuda gratuita de FEMA al 800-621-3362. Las personas que utilizan el servicio de relé 711 o el servicio de enlace de video deben llamar al 800-621-3362. Las empresas y los particulares también pueden obtener información y solicitudes de préstamo llamando al Centro de Servicio al Cliente de la SBA al 1-800-659-2955 (1-800-877-8339) para personas con problemas de audición), o enviando un correo electrónico a [email protected] Las solicitudes de préstamo también pueden descargarse en www.sba.gov. Las solicitudes completadas se deben enviar por correo a: U.S. Small Business Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155. El plazo de presentación de las solicitudes por daños a la propiedad física es el 9 de noviembre de 2020. El plazo para devolver las solicitudes de daños económicos es el 9 de junio del 2021.

