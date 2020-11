Pierluisi cierra su campaña con la estadidad al centro de su mensaje

Optando por una actividad tipo ‘drive-in’ para intentar mantener el distanciamiento físico, Pedro Pierluisi celebró su cierre de campaña ante miles de simpatizantes en el estacionamiento del estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, a dos días de una elección general en la que el Partido Nuevo Progresista (PNP) buscará preservar el poder tras uno de los cuatrienios más caóticos en la historia reciente del país.

Aunque la actividad estaba programada para las 3:00 p.m., Pierluisi no llegó hasta pasadas las 5:30 p.m., acompañado de su compañera de papeleta, la comisionada residente Jenniffer González. Antes en el día, Pierluisi estuvo haciendo campaña en municipios como Yauco y Canóvanas.

Desde la tarima central que se ubicó en los predios del estacionamiento, Pierluisi buscó establecer un claro “contraste” entre su candidatura y la de sus rivales, particularmente la del aspirante popular, Carlos Delgado Altieri. Pierluisi insistió en uno de sus principales argumentos de campaña, en el sentido de que es el único de los seis candidatos a la gobernación que defiende la “unión permanente” con Estados Unidos como la fórmula de futuro.

“Algunos se equivocan y piensan que ser puertorriqueños y ciudadanos americanos es incompatible. Pero nosotros estamos claros que queremos ciudadanía con igualdad. Y este próximo martes usted tiene que escoger entre dos equipos. El del PNP está claro, tiene una visión amplia. Una visión como la que nuestro fundador Luis A. Ferré nos inclucó. Una visión de progreso, de seguridad, de igualdad”, sostuvo Pierluisi, quien al inicio de su mensaje destacó la cantidad de seguidores que se dieron cita.

“Qué muchos carros, que muchos penepés. Ni la pandemia nos para”, dijo Pierluisi en la actividad en la que a todas las luces se violentaron las guías salubristas exigidas en este momento por orden ejecutiva.

Más adelante, Pierluisi aludió directamente al eslogan de “segunda transformación” que ha prometido Delgado Altieri a lo largo de su campaña.

“Esa transformación no es otra cosa que la separación. Piensa cuál es el futuro que ustedes quieren para Puerto Rico. Tenemos como pueblo una oportunidad única para reconstruir a Puerto Rico con todos esos fondos federales disponibles. Qué mejor equipo que Jenniffer González y yo junto a todo el equipo del PNP para traer todos esos fondos federales y hacer obra. Que se acaben los apagones y se acaben los racionamientos de agua. Que todos tengan vivienda digna, que los niños tengan escuelas seguras, que los cascos urbanos estén repoblados, que las carreteras sean seguras. Todo eso es posible con el equipo del PNP”, prometió Pierluisi, quien, a pesar de las alegaciones de corrupción que han trascendido en este cuatrienio, acusó a los demás candidatos de carecer de “credibilidad” en la capital federal.

En su discurso de 12 minutos, Pierluisi hizo mención de su hermano José Jaime, asesinado en la década de 1990, cuando era ayudante del gobernador Pedro Rosselló, mientras el actual candidato era secretario de Justicia.

“La vida que se le tronchó a mi hermano yo la he seguido con mucha intensidad. Me he ido preparando para asumir las riendas del pueblo de Puerto Rico”, dijo el líder de la Palma.

González, cuyo discurso precedió al de Pierluisi, recalcó uno de sus principales puntos de la campaña: la cifra de fondos federales que asegura ha “conseguido” mediante sus gestiones en el Congreso en los pasados cuatro años.

Al igual que los demás líderes que se expresaron en el cierre de campaña, González subrayó la importancia de la consulta de estatus, votación que el gobierno federal declinó avalar desde julio pasado.

“He hablado con senadores, representantes, personal de Casa Blanca, republicanos y demócratas, y nos dicen que están pendientes (al resultado del plebiscito) porque ahora el asunto de la estadidad es un asunto nacional. Si he podido conseguir $121,000 millones en cuatro años, imagínense lo que podríamos conseguir con dos senadores y cuatro congresistas en Washington”, manifestó la líder novoprogresista.

Además, González subrayó el peligro de un gobierno dividido.

“Cuando la estadidad gane necesitamos un Senado penepé que pueda aprobar legislación, los jefes de agencia, la política pública que pueda implementar Pedro Pierluisi”, dijo la comisionada residente.

A pesar de las diferencias públicas que mantuvo tan reciente como hace un año con Pierluisi, de quien dijo que no estaba capacitado para gobernar, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ofreció un enérgico discurso a favor líder de su partido y, sobre todo, por el ‘sí’ a la estadidad en el plebiscito de estatus, en el que apeló a los electores del opositor Partido Popular Democrático (PPD).

“Tenemos la oportunidad de enviar un mensaje a Casa Blanca. Un mensaje contundente de a lo que aspiramos como ciudadanos americanos. La inmensa mayoría de los puertorriqueños aspiramos a la unión permanente. Queremos que Puerto Rico sea tratado igual que los 50 estados y hay una oportunidad gigante para los buenos amigos del PPD que quieren la unión permanente y que se han dado cuenta de que el PPD se ha movido a la izquierda”, exclamó el expresidente del PNP.

Otros incumbentes que el martes estarán buscando la reelección a la Legislatura o alcaldías participaron del evento, como los senadores por el distrito de Bayamón, Carmelo Ríos y Migdalia Padilla; el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez; el de Arecibo, Carlos Molina, y el senador de Aguadilla-Mayagüez Luis Daniel Muñiz.

Algunos, como la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, y el senador y aspirante a la alcaldía capitalina, Miguel Romero, enviaron mensajes pregrabados.

“En lo que parecería ser el comienzo de una nueva era tenemos que reflexionar por qué estamos aquí. Cuando veo esta modalidad (‘drive-in’), los cientos de vehículos y miles que nos están viendo, qué le puedo decir a la gente que sabe lo que está haciendo. Tenemos que ser celosos, honestos con el futuro de la isla. Tenemos que levantar la voz a cada rincón para que este martes le demos una victoria contundente a Puerto Rico, al PNP, pero sobre todo, al futuro de nuestros hijos e hijas”, dijo Ríos, actual portavoz de la mayoría en el Senado.

Al inicio de la actividad, que comenzó a eso de las 3:00 p.m., también se presentaron mensajes de exlíderes del PNP, como los exgobernadores Carlos Romero Barceló y Luis Fortuño, así como el exalcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Rivera, padre del incumbente Ramón Luis Rivera Cruz.

Romero Barceló, de 88 años, se encuentra convaleciendo en este momento en el hospital Ashford, donde fue ingresado con lo que se ha descrito como una fuerte pulmonía.

“Estoy convencido que Pierluisi tiene la experiencia, la capacidad y el compromiso para gobernar. El 3 de noviembre vota por el Pierluisi, vota por la Palma, vota por la estadidad”, dice Romero Barceló en el video.

Sin alusiones a la gobernadora

Durante el cierre de campaña, no hubo alusión alguna a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, como tampoco a su predecesor, Ricardo Rosselló Nevares, obligado a renunciar en agosto de 2019 tras masivas protestas ciudadanas.

Ayer, Vázquez Garced instó al electorado a votar íntegro bajo la insignia del PNP en estas elecciones, aunque se abstuvo de mencionar por su nombre a Pierluisi, quien la derrotó en las primarias de agosto por amplio margen, tras una intensa campaña negativa en contra de la mandataria

Rosselló Nevares, en tanto, se ha mantenido mayormente ausente de la discusión pública, aunque recientemente la ex primera dama, Beatriz Rosselló, se ha expresado en favor de la candidatura de Pierluisi.

Pierluisi fue el elegido por Rosselló Nevares para sucederlo en julio de 2019, pero el Senado de Rivera Schatz nunca actuó para confirmarlo como secretario de Estado.

A lo largo de la campaña, Pierluisi ha buscado distanciarse de la actual administración de su partido.