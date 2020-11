Rescatan a estadounidense secuestrado en Níger

Washington — Un ciudadano estadounidense secuestrado en Níger hace días fue rescatado por una operación militar de Estados Unidos en la vecina Nigeria, dijeron funcionarios en Washington el sábado.

Hombres armados secuestraron a Philipe Nathan Walton en su campo en Massalata, sur de Níger, el martes por la mañana y exigieron un rescate a su padre.

El Departamento de Defensa confirmó la operación el sábado y dijo que tuvo lugar en el norte de Nigeria.

“Este ciudadano estadounidense está salvo y en custodia del Departamento de Estado. Ningún efectivo militar estadounidense resultó herido en la operación”, dijo el departamento en un comunicado.

El presidente Donald Trump tuiteó que fue “una gran victoria para nuestras fuerzas especiales de elite”.

Last night, our Country’s brave warriors rescued an American hostage in Nigeria. Our Nation salutes the courageous soldiers behind the daring nighttime rescue operation and celebrates the safe return of yet another American citizen!

