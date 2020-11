Más de 50 organizaciones llaman a votar por quien gobierno "para todas y todos"

Más de 50 organizaciones defensoras de los derechos humanos advirtieron que “no habrá país que gobernar si quienes no piden los votos en estas elecciones no pueden gobernar para todas y todo”.

El grupo está compuesto por organizaciones de servicio, de educación comunitaria, del sector humanista, del sector religioso y la academia. También se unieron asociaciones profesionales.

Aunque tanto Matria como el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), suelen ser relacionados con asuntos de las mujeres y comunidades LGBTTIQ+, ambas organizaciones explicaron que sus reclamos de derechos humanos son extensivos a otras poblaciones que viven en desigualdad y que es desde esa mirada amplia y solidaria que se provocó el junte de organizaciones que se expresaron hoy.

“Los derechos humanos deberían ser el eje de las acciones del gobierno, pero también de grupos y organizaciones como las nuestras. Mientras más una estudia los países con mejor calidad de vida, índices de violencia reducidos, e incluso, mejores respuestas a desastres o situaciones como la del COVID 19, más una se percata de que el elemento común es un consenso social y un gobierno centrado en garantizar derechos humanos”, dijo la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez de Proyecto Matria. Ésta añadió que esa es una de las razones por las que se convocó y logró el grupo que se expresó hoy. “No podemos dejar a nadie atrás”.

“Estamos profundamente preocupadas por el colapso de nuestros sistemas de salud, educación, seguridad e incluso el sistema electoral. Ese colapso tiene consecuencias reales en la vida de la gente. Nuestras comunidades más vulnerables- incluyendo la niñez y personas de edad avanzada- enfrentaron en los pasados meses hambre, incertidumbre, desempleo, violencia y sobre todo, la desesperanza. En resumen: Nuestro país tiene una crisis de derechos humanos que nos ha costado vidas y no hubo una agenda real de trabajo en la que esos derechos fueran el eje de las decisiones gubernamentales”, expresó la Dra. Ángeles Acosta, portavoz de una de las organizaciones que se unieron al reclamo.

“Todas las muertes y todo el sufrimiento de los pasados cuatro años, son el resultado de una profunda crisis humanitaria en nuestro país. Los huracanes Irma y María, los terremotos y el COVID 19 le quitaron la máscara a una crisis que fue y sigue siendo provocada por gobernantes y legisladores que intencionalmente dan prioridad a intereses personales o político partidistas y que han demostrado una crasa negligencia y falta de amor al país al tomar sus decisiones. Este próximo martes nuestros votos harán una de dos cosas: o nos convierten en cómplices de esa violencia o le hacen frente para cambiar la situación de quienes más sufren en nuestro país”, expresó el Lcdo. Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.

“Nosotras y nosotros, la mayoría de las organizaciones que hoy comparecen aquí, y que trabajamos todos los días a través de todo el país dando servicios esenciales que el gobierno no da, le pedimos a ese mismo país que antes de votar piensen en nuestra historia reciente. Recuerden los muertos de María, los meses sin energía eléctrica, el hambre post María y la de ahora con el COVID 19. Les pedimos que recuerden el desempleo, los pequeños comercios cerrados, los cierres de las oficinas que todas y todos necesitaron para pedir servicios. Les pedimos que recuerden el calor y la incertidumbre que provoca vivir sin fecha de salida bajo un toldo azul o en una casa destruida por un terremoto. Les pedimos que recuerden las mujeres muertas, las desaparecidas, la niñez maltratada. Les pedimos que piensen en nuestra gente negra y el discrimen estructural en el que viven. Les pedimos que piensen en la violencia hacia las personas LGBTTIQ+ y cómo se les deshumaniza para quitarles derechos y cómo eso les lleva a ser víctimas de asesinatos o agresiones severas. Todo esto- y mucho más- que está en nuestras memorias tenía y tiene remedio. Pero para eso, quienes han tenido el control del gobierno por décadas tenían que haber sido valientes, verticales y lo suficientemente humanos como para hacer lo correcto. Y no lo hicieron. Eso no es culpa de un solo partido, es culpa de una estructura que se sostiene en las desigualdades”, dijo Pagán.

Como parte de su llamado al país, hicieron un recuento del estado de los derechos humanos en Puerto Rico.

“Si hiciéramos un retrato actualizado de los derechos humanos en Puerto Rico, veríamos un país donde cada día hay más ejecuciones hipotecarias y desahucios mientras todavía tenemos toldos azules. Los fondos de recuperación por desastre (CDBG-DR) y los de Cares Act han sido negligentemente manejados por las agencias. En el área de salud, veríamos a la gente que no recibe servicios de prevención de condiciones de salud y que cuando les sobrevienen las crisis se enfrentan con un sistema que decide para beneficio de las aseguradoras y no de los pacientes. También un sistema educativo que cerró sus escuelas y comedores sin tomarse la molestia de buscar opciones para que la niñez tenga educación y alimentos. Ese mismo sistema cerró casi el 50% de las escuelas en la pasada década. Y si hablamos de alimentos, tenemos de frente y al descubierto la negativa feroz del Gobierno a distribuir alimentos cuando la gente está pasando hambre en medio de una emergencia. En Puerto Rico el Gobierno ha fallado a la hora de garantizar derechos humanos”, añadió Burgos.

Según el grupo, la crisis de derechos humanos es extensiva a temas de derechos sexuales y reproductivos, ambiente, sistemas de retiro, seguridad y acceso a servicios esenciales relacionados con salud mental, educación especial y otros.

“Nuestras organizaciones valoran el espacio que las elecciones representan en una democracia. Es por eso que prácticamente todas nosotras llevamos meses educando en torno al proceso y las oportunidades y riesgos visibles hoy. El voto de la gente, especialmente para puestos a la Legislatura, puede iniciar un cambio importante para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, también vale anotar que el trabajo para garantizar derechos humanos requiere una ciudadanía alerta y valiente para defenderlos en todo momento. Eso es tan importante como votar”, añadió el Lcdo. Luis “Conti” Rivera Villanueva de la Coalición Orgullo Arcoíris.

“Hay serias amenazas a los derechos humanos en los programas de gobierno y en las expresiones públicas de algunos partidos y de sus candidatas y candidatos. Esas amenzas incluyen la posibilidad de afectar derechos adquiridos de las mujeres y personas LGBTTIQ+, pero también amenazas a la gente más empobrecida que es la que siempre paga las consecuencias de las decisiones sobre políticas económicas, de salud y educación del gobierno. Les invitamos a estudiar escritos y publicaciones en los que esas amenazas ya fueron analizadas , pero sobre todo, a pensar por sus propias cabezas sin dejar de lado el corazón que nos debe unir en una aspiración de paz, justicia y equidad”, dijo Acosta.

“Todas nuestras organizaciones han hecho reclamos concretos para la protección de derechos humanos a los partidos políticos en estas elecciones. Lograr esas protecciones es nuestra agenda de trabajo hoy y será nuestra agenda de trabajo en los próximos cuatro años porque amamos al país y no dejaremos a su suerte a la gente que amamos y para la que trabajamos día a día”, advirtieron las y los portavoces.

