Empatados Pedro Pierluisi y Charlie Delgado en simulacro electoral entre estudiantes puertorriqueños

Un simulacro electoral en el que participaron 92,182 estudiantes en Puerto Rico a través del National Student Mock Election como parte de una iniciativa del Instituto de Formación Democrática (IDF) arrojó un resultado empate por la carrera a la gobernación de Puerto Rico entre Pedro Pierluisi del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Charlie Delgado del Partido Popular Democrático (PPD) con 29 % cada uno de simpatía entre el estudiantado de la Isla.

“La contienda para gobernador aún se mantiene bajo escrutinio preliminar, pero cerrada con un virtual empate entre el ex Congresista Pedro Pierluisi Urrutia y Carlos Delgado Altieri con el 29%, Juan Dalmau Ramírez con el 20%, Alexandra Lugaro con el 17%, el Dr. César Vázquez con 3% y Eliezer Molina Pérez con el 2%. De igual forma, la pregunta sobre el estatus político un 82% favoreció la estadidad frente a un 11% que la rechazó y un 7% de indecisos”, lee el comunicado del IDF.

Se detalló que durante toda la semana pasada, los estudiantes puertorriqueños votaron en el simulacro. En la carrera presidencial de Estados Unidos, la preferencia fue para el demócrata Joe Biden con un 61% versus un 39% para el Presidente Donald Trump.

En la contienda para Comisionado Residente, la incumbente Jenniffer González Colón prevaleció con un 45% frente al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá con un 34%, 16% para Zayira Jordán Conde, 4% para el Dr. Luis Roberto Piñero y un 1% para Ada Norah Henríquez.

“Aunque jamás se puede identificar como una encuesta o sondeo, los estudiantes suelen predecir los comportamientos electorales de los adultos en su comunidad y arrojar luz sobre como pudieran comportarse en los comicios oficiales”, lee el comunicado del IDF.

En Puerto Rico y las Islas Vírgenes, se logró registrar a cientos de instituciones educativas, elementales, intermedias, superiores y universitarias, del sector educativo público y privado. Se distribuyeron papeletas electrónicas y se hizo disponible la votación electrónica con el apoyo de la plataforma propietaria del Mock Election desarrollada por WinMyVoice.

La participación incluye jóvenes de escuelas públicas y privadas, religiosas, algunas universidades y en muchos casos miembros de la comunidad académica, como maestros y padres.

El Instituto de Formación Democrática (IFD), la Fundación Ramón Barquín y la National Student/Parent Mock Election, son organizaciones no gubernamentales (ONG), cívico educativas, de denominación privada, de fines no pecuniarias, no sectarias, cuyo objetivo fundamental es fomentar y enriquecer la democracia. Sus programas van dirigidos a motivar y educar a la juventud escolar (menores de 18 años) en los procesos electorales democráticos, y en la importancia capital del voto individual. Los anteriores objetivos se logran mediante charlas, seminarios y simulacros electorales (Mock Elections) en los que participan los escolares, bajo la dirección de sus profesores.

Los Mock Elections se realizan a nivel local en toda la isla con varios cientos de miles de estudiantes y en el plano nacional con millones de estudiantes de los 50 estados de la Unión, los distritos educativos del Departamento de Defensa, los territorios estadounidenses de ultramar y Canadá. Desde su fundación hace más de tres décadas, con motivo de ocho elecciones generales, tres referéndums y cuatro plebiscitos, más de 3,860,000 estudiantes y miles de maestros de ambos sistemas, público y privado, que, en el ámbito local, han participado en los simulacros electorales del Instituto de Formación Democrática; con ejemplar orden, entusiasmo y provecho educacional. En los Estados Unidos ya son más de 75 millones de estudiantes que han participado en los Mock Elections.

Desde su fundación, el IFD, mantiene debidamente informada de sus actividades a la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE), siempre a través de su presidente, y al gobernante de turno.

En el momento histórico en que se encuentra Puerto Rico como país y nación, donde su imagen ha sido afectada por las controversias en torno a Vieques, la quiebra gubernamental, las protestas del Verano del 2019, la corrupción gubernamental, el status político y su posición geopolítica decadente con relación a su liderato en América Latina, es una oportunidad única el poder proyectarse como vitrina de democracia y civismo en la región”, dijo a su vez el señor Oscar Cucurullo, Director Ejecutivo del IFD. Otra vez en la historia de Puerto Rico, el Mock Election le provee la oportunidad de proyectarse positivamente en el ámbito internacional, sirviendo de enlace entre las Américas, en el más sano evento de formación democrática con los jóvenes”, dijo el educador.

El doctor Barquín, Presidente de la Junta de Síndicos, en compañía del Secretario de Educación de Puerto Rico, el Dr. Edward Moreno, al dirigirse a los estudiantes dijo lo siguiente: “Como secretario del Departamento de Educación (DEPR), reconozco el valor que tiene esta actividad para forjar ciudadanos responsables para el beneficio de la jurisdicción. La democracia hay que protegerla, en tiempos de paz y crisis. Por tanto, los invito a que participen en el evento”.

El doctor Ramón Barquín, Chairman de la National Student Parent Mock Election en todos los Estados Unidos dijo: “Por doquier en América Latina se celebran procesos electorales que son democráticos solo en apariencia. Muchos gobernantes poco respetan las instituciones de gobierno y se aferran al poder a través de esquemas fraudulentos apoyados por el voto en las urnas. Votar por votar solo cumple una parte importante del proceso democrático eleccionario, ya que el voto no asegura el buen desempeño de los políticos que elevamos a las estructuras de gobierno. Por lo tanto, es importante fijar nuestros esfuerzos no en el resultado del voto meramente como exposición democrática, sino en el proceso por el cual seleccionamos nuestros gobernantes. Solo decisiones inteligentes e informadas, objetivo principal de nuestros Mock Elections, han de gradualmente ir formando electores responsables que fortalezcan la democracia. Es la responsabilidad de cada generación estudiar, enriquecer, fortalecer y proteger la democracia, pues solo ellos pueden conservarlas para sí y futuras generaciones”.