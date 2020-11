Corta la CEE de sus expectativas de adjudicación de votos

Las máquinas de escrutinio electrónico de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA) habían logrado adjudicar 294,609 papeletas de voto adelantado recibidas hasta ayer, pero otras 89,486 no habían podido ser leídas, por lo que se enviaron a cuatro “mesas especiales” para ser contabilizadas manualmente, informó hoy la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Las cerca de 170,000 solicitudes que se aprobaron de voto a domicilio, voto ausente y voto adelantado por correo representan unas 680,000 papeletas totales, por lo que hasta ayer la JAVA había logrado adjudicar, mediante las máquinas, el 43% del máximo posible de sufragios emitidos mediante estas modalidades, a dos días de las elecciones generales. La JAVA todavía espera por la devolución de poco más de 10,000 sobres de voto por correo –adelantado y ausente–, o cerca de 40,000 papeletas, mientras que aún debe completarse una cantidad “mínima” de las rutas de voto a domicilio.

Las papeletas que no habían sido adjudicadas por las máquinas de escrutinio electrónico generalmente corresponden a electores que hicieron las marcas con lápiz o bolígrafo, en lugar del marcador negro que se requiere.

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, denunció hoy nuevamente que las colectividades de minoría no habían presentado suficientes funcionarios al coliseo Roberto Clemente –centro de operaciones de JAVA– para utilizar a capacidad las 220 máquinas de escrutinio electrónico ubicadas en el lugar.

Según Sánchez, en horas de la mañana de hoy se estaban utilizando alrededor de 184 máquinas, debido a la falta de balance partidista en las mesas de escrutinio. El comisionado del PNP criticó que algunos de los partidos de minoría se negaban a sacar sus funcionarios de mesas que contaban con tres o más funcionarios para distribuirlos a las que no contaban con al menos dos empleados de distintos partidos.

“No me quieren dejar abrir las 220 máquinas con un funcionario del PNP en cada una y que ellos entonces completen con uno de cada partido para que hagan balance… Hay 18 (mesas para las) que lamentablemente no hay un segundo (funcionario). Hay máquinas que tienes tres y hasta cuatro porque ellos no quieren sacar el tercero o cuarto de esa mesa y ponerlo en balance con el PNP en otra”, denunció Sánchez.

“Uno de los partidos dice que no va a renunciar al balance. Pero balance es dos, no tres, cuatro o cinco. Todos los días ellos cambian las reglas. En reunión llegan a un acuerdo pero después cuando se ponen en función lo echan para atrás. De las 220 hay 36 máquinas paralizadas”, añadió Sánchez, al precisar que se refería al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

De acuerdo con el comisionado de la Palma, el Partido Popular Democrático (PPD) típicamente cuenta con cerca de 80 funcionarios, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) con 55 y MVC y Proyecto Dignidad con 25, lo que suma unos 185 empleados adicionales a los del PNP.

Roberto Iván Aponte, comisionado del PIP, aceptó que parte de las 220 máquinas disponibles no se estaban utilizando esta mañana, pero negó que se debiera a la intransigencia de los partidos de minoría. Aponte señaló que, en reunión de la CEE, se acordó que para poder utilizar dos máquinas en una misma mesa de escrutinio serían necesarios tres funcionarios de partidos distintos, mientras que se utilizaría solo una máquina en caso de que hubiera dos colectividades representadas.

La JAVA habilitó 110 mesas de escrutinio en el Roberto Clemente.

“Nuevamente el PNP le está mintiendo al pueblo puertorriqueño. Aquí el proceso está corriendo bien. Se están contando los votos. Se llegó a un acuerdo en consenso de los comisionados de que se abren mesas con tres personas de partidos distintos y así se está realizando”, dijo Aponte, quien también rechazó que el PNP contara con 110 funcionarios durante toda la jornada de escrutinio, al mencionar que usualmente a las 4:30 p.m. un grupo de los empleados abandona el coliseo.

El comisionado del MVC, Olvin Valentín, señaló que hoy los funcionarios de todos los partidos llegaron al recinto más tarde que de costumbre, lo que atribuyó al hecho de ser domingo y la carga que han abarcado a lo largo de la semana.

Asimismo, expresó que al ritmo actual, y tomando en cuenta las papeletas que serán escrutadas a mano, será muy complicado contar todos los votos adelantados que se reciban antes del martes, por lo que consideró que lo prudente sería que la CEE públicamente reconociera que el 3 de noviembre no se habrán adjudicado todos los sufragios, y que conocer los ganadores pudiera demorar unos días.

Valentín mencionó que favorece una propuesta de Nicolás Gautier, comisionado electoral del PPD, para que se conceda libre a los empleados de la CEE el día posterior a las elecciones, lo que recibió críticas de Sánchez.

“Yo creo que el pueblo puede (entender), es justificable el hecho de que se demore un poco el proceso. Creo que muchos de los comisionados le están dando prioridad a tener números versus la calidad de el trabajo que se está haciendo. Son demasiados votos, papeletas que la máquina no está leyendo, son pocos funcionarios por la preocupación del Covid. Son muchos factores que hacen bien difícil tener el escrutinio de voto adelantado completado antes del 3 de noviembre. Hay que empezar a ver posibilidades reales de cuándo vamos a terminar el escrutinio y comunicarlo al país. Creo que no hay nada malo con evaluar la posibilidad de que se demore un poco más de lo contemplado”, afirmó Valentín, al recordar que el escrutinio general comienza el 9 de noviembre.

El presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, había mencionado que, trabajando a máxima capacidad, la JAVA podría adjudicar cerca de 400,000 papeletas diarias, cifras a las que ni siquiera se ha acercado.

Sánchez indicó que números internos apuntan a que ayer, para el voto adelantado en precinto, acudieron a las urnas cerca del 82% de las 53,153 personas que solicitaron esa modalidad. Los resultados de esos votos serán transmitidos a la CEE una vez cierren los colegios regulares de votación el 3 de noviembre, por lo que no requieren que el personal de JAVA introduzca las papeletas una a una en las máquinas de escrutinio, como ocurre con los demás mecanismos de voto adelantado.

En cuanto al voto a domicilio, Sánchez indicó que restan por completarse algunas “decenas” de las casi 5,000 rutas que se programaron.