Bhatia dice que votará por el PPD sin mencionar a Charlie Delgado

El senador Eduardo Bhatia anunció hoy que dará su voto íntegro por el Partido Popular Democrático (PPD) pero sin hacer mención directa del candidato a la gobernación, Charlie Delgado, contra quien perdió las pasadas primarias.

“Como dije en mi mensaje el país el 16 de agosto, he dedicado toda mi vida al servicio público honesto a través del PPD porque creo en sus principios y fundamentos”, publicó el exaspirante a la gobernación en un mensaje que compartió a través de su cuenta de Twitter.

“A lo largo de estos años, he librado grandes batallas por Puerto Rico y he estado siempre presente en los buenos y en los más duros momentos. Hoy me reitero que votaré por el Partido Popular Democrático”, afirmó.

