Sin mayores contratiempos voto adelantado presencial

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier Vega, informó hoy que el voto adelantado en la modalidad presencial celebrado hoy transcurrió sin mayores contratiempos. Según el comisionado, los 110 Precintos electorales abrieron conforme el horario establecido y se espera que cierren a las 5:00 p.m.

“Se reportaron incidentes entre los que se encuentran electores que no aparecían en las listas de los Centros de Votación a pesar de haber solicitado el voto en Precinto. Estas solicitudes no fueron grabadas razón por la cual no aparecieron en las listas. Por otro lado, aquellos electores que por alguna razón no pudieron ejercer su voto es importante que sepan que pueden acudir a sus respectivos centros de votación, el próximo martes, 3 de noviembre y ejercer su voto en el Colegio, donde aparecerán en la lista y de no aparecer, podrán votar en el Colegio de Añadidos a Mano”, dijo Gautier mediante declaraciones escritas.

Sobre los trabajos que realizan en el Coliseo Roberto Clemente en donde, desde la semana pasada, se maneja el Voto Adelantado en todas sus modalidades, el comisionado Gautier explicó que “los trabajos continúan de manera ordinaria. Al momento se escrutaron 364, 766 papeletas de un total de 800 mil. Esto equivale al 45% del escrutinio", señaló.

“Mañana se atenderá el voto de confinados en las instituciones penales y el lunes, el voto de los electores en los hospitales”, añadió.

Gautier indicó que los maletines y material para realizar los trabajos de mañana y el lunes están completados.

