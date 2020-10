Residente: "Necesitamos que Manuel Natal gane"

View this post on Instagram

Para todos los que quieran conocer más sobre las propuestas de @manuelnatalpr este no es el video para ver. Cuenta la leyenda que si dices @manuelnatalpr tres veces frente al espejo del baño él se convertirá automáticamente en alcalde de San Juan. Si @manuelnatalpr gana las elecciones, pondremos todas las escenas que editamos😇 Gracias a mi guía espiritual @gabbucabrah por iluminar la charla con preguntas tan profundas. 🎬: @worldjunkies

