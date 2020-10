Otra mujer narra experiencia desagradable con Pierluisi cuando era Comisionado Residente

Una mujer narró en un post de Facebook una desagradable e incómoda experiencia con Pedro 'Pipo' Pierluisi, candidato a la Gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) que enfrenta perturbantes alegaciones de parte de su exentrenadora personal, Yolanda Sánchez Pagán.

Según expuso en un post en Facebook la ciudadana Brenda Martínez, conoció a Pierluisi "cuando justo empezaba como comisionado residente", en un encuentro que tuvo con él en la casa de un vecino de ésta en Guaynabo.

"Yo no tengo idea de la veracidad de las alegaciones que está haciendo la ex-trainer de Pierluisi sobre acoso…pero si puedo hablar desde mi experiencia con el individuo", empieza a narrar en un post de Facebook que ya sobrepasaba las 1,200 veces compartido.

"Como para el 2009, cuando justo empezaba como comisionado residente, Pierluisi estuvo de visita en el apartamento de mi vecino de al frente cuando vivía en Guaynabo. Yo a mi vecino lo llevaba loco con mis ideas de cómo se podía mejorar esto, entre estrategias para promover los edificios verdes, asuntos de urbanismo, manejo de desperdicios, transportación, etc – Así que tan pronto llegó Pedro me llama y me dice 'Brenda, ven para acá para que aproveches y le compartas tus ideas al comisionado residente"", agregó con magistral desarrollo narrativo.

"Yo me arreglé toda entusiasmada con la idea de poder compartirle a un funcionario público de tan alto rango todas mis ideas de cómo pudiéramos lograr un mundo mejor (o al menos, mejorar nuestro mundito inmediato). En el apartamento solo estaba Pierluisi, y dos varones mas – incluyendo mi vecino. Desde que entré el tipo empezó con una tiraera súper incómoda que me hizo sentir como un pedazo de carne fresca frente a los otros dos, y lo mas terrible de todo, fue que no me dio ni la oportunidad de compartirle todo lo que para mí era de vital importancia para el país", puntualizó.

Martínez explicó que "a medida que la cosa se puso mas incómoda, inventé una excusa de que me tenía que regresar a mi apartamento por lo que creo que no soporté ni 15 minutos aquel sentimiento de ser una zebra que habían dejado caer en una jaula de leones (aunque de las otras dos personas no recuerdo nada inapropiado)".

"Recuerdo haberme ido a mi casa a llorar, con una rabia…pensando que lo mas probable es que si hubiese sido un varón, me hubiesen invitado a un whisky y me hubiesen escuchado. Saber que para este individuo yo solo era un ser piropeable me dolió. Digo esto sabiendo que este señor puede resultar el próximo gobernador (después de todo, mi abuela y mi madre le darán su voto)… sabiendo también que hacer este post público hasta pudiera representar que pierda mi trabajo en un país donde los azules y los rojos viven en un eterno quítate tú, pa' ponerme yo. Pero a mi edad, he decidido gritar mis verdades a viva voz para ver si otros Pedritos de la vida me leen y se dan cuenta del daño que hacen…quizás sin saberlo. Obviamente, mi experiencia no se puede comparar con una situación de acoso como la que expresa su ex-personal-trainer…la cosa es que le creo. Y sobre el mal 'timing' de sus alegaciones, mi teoría es que ya ella sabe que en este país la justicia es la cosa mas injusta que existe…por lo que quizás la única cosa que podrá lograr es el daño político que pueda hacerle – no sé", manifestó, en plena consciencia de la denuncia que hacía.

"Ojalá y la dinámica entre nuestras hijas e hijos, sea muy diferente…pero para eso, deberíamos empezar a Votar la Vasura desde este 3 de noViembre (errores intencionales para terminar con la mayor cantidad de 'V's y aprovechar para promover una Victoria posible)", finalizó la joven dejando entrever qué opción prefiere estas elecciones.