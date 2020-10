La pandemia aún no termina: 5 normas de bioseguridad que salvarán tu vida

El coronavirus no se ha ido y, pese a que en Guayaquil no hay rebrote de casos, no debes de confiarte. La pandemia sigue.

Por ello, la Alcaldía de Guayaquil, liderada por la Dra. Cynthia Viteri, mantiene vigente la campaña “No te confíes” con la que recuerda a la ciudadanía cuáles son las normas de bioseguridad que debe cumplir dentro y fuera de casa.

Si sales de casa a comer a restaurantes, visitar centros comerciales o a visitar cualquier sitio donde vayas a tener contacto con personas que no viven contigo. ¡Ponte pilas!

Evita el contacto cercano

Permite que haya distanciamiento físico entre la gente de diferentes hogares y evita abrazos y dar la mano. Planea actividades que no requieran contacto cercano, como jugar en la vereda con tizas para los niños.

¿El virus vive en la piscina o en el mar?

Lo que hace que estas actividades puedan ser riesgosas no es el agua en sí sino el contacto cercano con otras personas. Si vas a la playa y tienes contacto cercano con otros, tu riesgo de contagio aumenta.

No compartas alimentos ni bebidas

Tal vez sea una buena idea que cada uno

traiga su comida y bebida para disfrutar de la reunión con menos posibilidades de que se trasmita el virus. Ponte una mascarilla cuando no estés comiendo ni bebiendo.

Evita visitar parques o juegos

Las superficies de los juegos en los parques infantiles facilitan la trasmisión del virus que causa la Covid-19. Los niños deben lavarse las manos después de usar los juegos para prevenir la trasmisión del virus.

Usa mascarilla fuera de casa

No compartas alimentos ni bebidas

La pandemia continúa y es importante cuidarte a ti mismo y cuidar a los que están a tu alrededor. Practica una buena higiene, lávate las manos, no te toques la cara con las manos sucias, usa mascarilla y mantén la distancia.

Tal vez sea una buena idea que cada uno traiga su comida y bebida para disfrutar de la reunión con menos posibilidades de que se trasmita el virus. Ponte una mascarilla cuando no estés comiendo ni bebiendo.

VIDEO: COLEGIO DE MÉDICOS DEL GUAYAS PIDIÓ SUSPENDER EL FERIADO