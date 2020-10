¡Impactante! Captan momento exacto derrumbe de un edificio en Turquía

Imágenes impactantes llegan desde Izmir, la ciudad más afectada de Turquía tras el terremoto magnitud 7,0 que azotó este viernes a la zona del Mar Egeo.

Un periodista local llamado Ragip Soylu registró el momento exacto en que un edificio residencial se derrumbó producto de las enormes grietas generadas por el terremoto.

En la misma publicación por Twitter mediante la cual compartió el video, Ragip Soylu informó que no se registraron heridos producto del desplome de la torre, ya que todos sus residentes fueron previamente evacuados.

El video compartido por el periodista muestra el derrumbe en pocos segundos de un edificio de 8 pisos.

Revisa las imágenes:

Horrible. A building collapses after a 7.0 earthquake near İzmir.

Hopefully people were able to leave

No information on casualties yet pic.twitter.com/N31840lZxJ

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 30, 2020