Onda tropical generará lluvia durante todo el día sobre Puerto Rico

Una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas está vigente hasta el sábado en la mañana, mientras que hay riesgo alto de corrientes marinas hasta el viernes en la mañana, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Una onda tropical unida a una vaguada alta generarán aguaceros durante el día. Vientos alisios vigorosos seguirán creando condiciones marítimas y de resacas peligrosas.

Para la mañana del jueves se esperan aguaceros y tronadas sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

3:50 AM AST OCT 29: Shower activity affecting Puerto Rico and the US Virgin Islands. | Actividad de aguaceros afectando a Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. #prwx #usviwx pic.twitter.com/xIWxOKPjmB

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 29, 2020