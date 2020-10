¡Los milagros existen! Gato se reencontró con su familia tras estar 8 años desaparecido

Quienes aman a sus mascotas y las hacen parte de su familia, esta historia les va a encantar. Se trata de 'Mo', un gato de 11 años que estaba desaparecido desde hace ocho años y por fin se ha reencontrado con su dueña, Izzy Harris.

Todo empezó en 2012 cuando 'Mo' fue llevado a una guardería para que lo cuidaran mientras sus dueños estaban de vacaciones. Allí decidió escaparse. Luego, Harris y su familia comenzaron a buscarlo y duraron meses con la travesía. Hasta colgaron volantes y anuncios en los periódicos para tratar de localizarlo.

"Asumimos que lo habían atropellado", dijo Izzy quien es estudiante de enfermería de salud mental y bloguera de salud mental, según recoge el sitio Metro. Pero resulta que 'Mo' estaba totalmente sano, ya que vivió durante este tiempo con una señora mayor que desconocía la situación del felino.

Our little cat, Mo, had been missing for 8 years. Today the wonderful @RSPCA_official reunited us with our beautiful long lost boy. We honestly never thought we’d see him again. Miracles do happen! 🥰🥰 pic.twitter.com/eG7ARO9Vnj

Cuando la mujer falleció, la organización Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA por sus siglas en inglés) y que tiene su sede en Inglaterra y Gales, se percataron que 'Mo' tenía un microchip y descubrieron que pertenecía a Izzy.

"Hoy, la maravillosa RSPCA nos reunió con nuestro hermoso niño perdido hace mucho tiempo", escribió Izzy en Twitter.

Our long lost miracle cat is settling back in super well! We found out he’d been living mostly outside for the last 8 years so he’s very much enjoying home comforts and cuddles today. Thank you for all the well wishes on Mo’s return! ❤️❤️ pic.twitter.com/9latmxQvul

— IzzyWanders (@Izzy_Wanders) October 23, 2020