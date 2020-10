Las figuras al frente y tras bastidores en el equipo político de Pierluisi

Detrás del equipo más cercano que asesora y define estrategias electorales y de política pública del candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi Urrutia, hay figuras clave vinculadas al pasado gobernador Ricardo Rosselló Nevares, confirmaron al Centro de Periodismo Investigativo cuatro fuentes de esa colectividad.

Entre sus propuestas para lograr “un gobierno limpio y transparente”, Pierluisi aseguró que reformará el proceso de contratación pública y convertirá la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos (OARTH) en la Oficina de Administración de Personal utilizando el modelo federal de la Office of Personnel Management para centralizar el reclutamiento del Gobierno a base del principio del mérito.

Una propuesta similar tenía Rosselló Nevares cuando llegó a la gobernación. En 2019, creó una página web para establecer un “banco de talento” para el reclutamiento de empleados y funcionarios, que hoy día no funciona.

Aunque Pierluisi ha prometido restablecer el principio del mérito para los nombramientos y contrataciones en su gobierno y formar un gabinete nuevo, en su equipo político, que por regla general el elegido termina nombrando a puestos o con contratos públicos, repiten varias de las figuras vinculadas a campañas y administraciones anteriores de la colectividad.

En el programa de gobierno que propone Pierluisi, revelado hace apenas una semana, aparecen algunos de los colaboradores visibles, pero hay otros que trabajan tras bastidores para lograr la elección del candidato, según cinco fuentes de esa colectividad.

Por ejemplo, durante la contienda primarista del PNP, ya cerca del proceso de votación, el propio Rosselló Nevares y la pasada Primera Dama, Beatriz Rosselló, hicieron múltiples llamadas a funcionarios, presidentes de precinto y líderes del PNP para solicitar que votaran por Pierluisi, coincidieron al menos tres de esas fuentes entrevistadas.

“Más Beatriz que Rosselló. Pero ambos estuvieron activos pidiendo el voto mediante llamadas a novoprogresistas”, dijo una de las fuentes del liderato de esa colectividad con la condición de que no se revelara su identidad.

De acuerdo con las fuentes, el equipo más cercano al candidato a gobernador lo encabeza su hermana y actual directora de campaña, Caridad Pierluisi y su pasado director de campaña y cuñado, el abogado Andrés Guillemard, quien no tiene un puesto formal, pero es su principal estratega tras años vinculado a las campañas políticas, sobre todo en la parte de finanzas, y por sus lazos familiares con el candidato. Caridad Pierluisi trabajó hasta el 2018 para KOI, agencia del publicista Edwin Miranda, también miembro del chat de los “brothers”, y de octubre de 2018 hasta junio de este año, obtuvo dos contratos de servicios de relaciones públicas y planificación con la Autoridad para el Distrito de Convenciones ascendentes a $200,000, según el Registro Contratos del Contralor de Puerto Rico.

“Sí. Me gusta opinar y siempre lo hago con el mejor deseo para que Pedro Pierluisi cumpla con el pueblo de Puerto Rico”, dijo en entrevista con el CPI Guillemard Noble tras confirmar su participación en la campaña.

Además, figuran en ese grupo el otrora director de Asuntos Públicos y otro de los ‘brothers’ del chat de Telegram, Ramón Rosario, quien ha estado desde las primeras reuniones previo a que se conociera que podía haber primarias en el PNP; el exdirector de campaña de Luis Fortuño, Marcos Rodríguez Ema; Francisco Cimadevilla, presidente de la empresa Forculus Strategic Communication que hace labores de comunicaciones y relaciones públicas a la Junta de Control Fiscal (JCF), según un contrato vigente; el pasado director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos (AP) y último secretario de Asuntos Públicos de Rosselló Nevares, Anthony Maceira; Mario Santurio, pasado subdirector ejecutivo del Municipio de San Juan durante la administración de Jorge Santini; así como la publicista Tere Suárez.

Otras tres fuentes aseguran que el ex ayudante de Rosselló Nevares, Raymond Cruz, también colabora en el equipo de Pierluisi. Cruz fue ayudante especial de Rosselló Nevares, posición a la que renunció en medio del escándalo del chat de Telegram. Durante el proceso de disolución del comité político de Rosselló Nevares, figuraba como una de las dos personas autorizadas a hacer gestiones ante la Oficina del Contralor Electoral.

Otro que repite es el exprocurador del paciente, Carlos Mellado López, quien es una de las principales figuras visibles en la campaña y se menciona en el programa de gobierno como Director del Instituto de Política Pública Luis A. Ferré y Director del Comité de Plataforma del PNP. Acompañó a Pierluisi durante uno de los debates de los candidatos a la gobernación y según las confidencias, aspira a dirigir el Departamento de Salud. Mellado, que actualmente dirige el programa de salud de la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, dijo al CPI – sin responder categóricamente si aspira a formar parte del gabinete – que la decisión de nombrarlo titular de Salud la tomaría Pierluisi Urrutia después del 3 de noviembre.

Las fuentes entrevistadas aseguraron que la persona encargada de la logística de los ensayos de Pierluisi para los debates públicos ha sido Ramón Rosario, uno de los seis investigados por su participación en el chat de Telegram. Aunque se suponía que este martes venciera el término para entregar el informe de esa pesquisa, este lunes, la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, Nydia Cotto Vives dio a conocer que se concederán otros diez días a los Fiscales Especiales, por lo que no se conocerá el resultado de la investigación hasta pasadas las elecciones. A Rosario se le atribuyen posibles infracciones a Ia Ley de la OEG y posible violación de los artículos: Art. 262 (incumplimiento del deber) y Art. 263 (negligencia en el cumplimiento del deber) del Código Penal.

Rosario formó parte del equipo de Pierluisi durante su frustrado intento primarista por la candidatura del PNP a la gobernación en el 2016, pero tras perder esa contienda, se pasó al bando de Rosselló Nevares. Como miembro del comité ejecutivo para las primarias, el abogado dirigió el área de programa de gobierno y política pública de Pierluisi. Durante la administración de Luis Fortuño, Rosario fungió como asesor legal en el área de seguridad pública desde La Fortaleza. Fue el abogado de Doral Bank en el pleito judicial que la desaparecida institución bancaria llevó contra el Departamento de Hacienda.

Aunque Rosario no figura oficialmente en el equipo de Pierluisi, el Instituto de Política Pública Luis A. Ferré, a cargo del programa de gobierno, es una entidad que fue creada por el candidato pero fue registrada y dirigida por Rosario en 2013, y aunque aparece cancelada desde 2015, ha estado activa, incluso en Twitter, en donde hasta abril de 2019 publicaba continuamente mensajes alusivos a la administración Rosselló Nevares.

“El Instituto de Política Pública Luis A. Ferré es un organismo interno del Partido Nuevo Progresista que no requiere tener personalidad propia separada” dijo la campaña de Pierluisi al CPI.

“Ramón ha estado con él (Pierluisi) desde el día uno”, dijo una de las fuentes, que coincidieron en que muchos de los miembros del llamado Plan para Puerto Rico y jefes de agencia, asesores y cabilderos en la administración de Rosselló Nevares apoyan o están vinculados al equipo de Pierluisi.

La sugerencia de que Rosario es quien realmente dirige la campaña de Pierluisi, hecha en un programa radial, provocó una reacción de la directora de campaña, su hermana, Caridad Pierluisi. Esta rechazó que Rosario esté al frente de la campaña, pero nada dijo sobre si en efecto es parte del equipo cercano del candidato a la gobernación por el PNP.

Pierluisi: “Acepto consejos vengan de donde vengan”

Durante la vista pública como nominado a secretario del Departamento de Estado en el verano del 19, Pierluisi repudió las conversaciones publicadas en el chat de Telegram y había anticipado que como gobernador no contrataría a ninguno de sus miembros.

– Representante Rafael Hernández: “Usted sencillamente no contrataría, porque si lo repudia y está indignado no podría contratar, estoy hablando como gobernador, usted no podría contratar a estas personas para que regresen a su gobierno ya en funciones como gobernador”.

– Pedro Pierluisi: “Pienso que no deben tener contratos con la presente administración. Tan sencillo como eso, luego de esa participación tan desafortunada en ese chat”.

El abogado y pasado director de campaña de Rosselló Nevares, Elías Sánchez Sifonte, es uno de los que fueron parte del Plan para Puerto Rico que, según varias fuentes del CPI, ha intentado congraciarse con el grupo de Pierluisi a través de gestiones de recaudación de fondos propuestas por su suegra Katherine Erazo. Las fuentes aseguran que las relaciones entre Sánchez Sifonte y Guillemard se laceraron durante la administración de Rosselló Nevares por el control de las actividades de cabildeo que históricamente manejaba Guillemard y que Sánchez Sifonte acaparó.

Pierluisi aseguró en una entrevista radial que de prevalecer en los comicios electorales, ni el cabildero Elías Sánchez ni los pasados gobernadores Pedro Rosselló González y Ricardo Rosselló Nevares tendrán participación alguna en su administración, aunque aclaró que aceptaría consejos “vengan de dónde vengan”.

Cuando se le cuestionó qué participación tendrían en su Gobierno Rosselló González y Rosselló Nevares, así como el cabildero Sánchez Sifonte, el candidato penepé dijo: “Ninguna en realidad. Aunque yo acepto consejos vengan de donde vengan. O sea, por decirte, si Pedro Rosselló me quisiera aconsejar a mí, darme una sugerencia o recomendación, yo lo voy a escuchar, yo la voy a atender, pero el que toma las decisiones soy yo. Pero no, ninguna de estas tres personas que tú acabas de mencionar estarán en mi administración”, respondió Pierluisi en la entrevista.

En la entrevista radial, Pierluisi sostuvo que le unen “lazos de amistad” con toda la familia Rosselló por lo que considera a ambos sus amigos. Sin embargo, se distanció del cabildero Sánchez Sifonte.

“Conozco a Elías Sánchez. No tenemos una amistad cercana ni nada por el estilo. Hace mucho tiempo que no lo veo y también mucho tiempo que no tengo ningún tipo de conversación o comunicación con él, así que eso es lo que puedo decir”, sostuvo.

En otra entrevista, Pierluisi Urrutia dijo que de salir electo solicitará a sus colaboradores cercanos una terna de candidatos para cada dependencia, para entrevistarlos y él directamente escoger quiénes conformarán su gabinete.

Cuando se le preguntó si se quedaría con el gabinete actual, Pierluisi respondió: “Ya yo tengo un grupo de personas de mi confianza que no tienen lazos con el Gobierno, que están evaluando posibles recursos y lo que yo les he solicitado es que para el 4 de noviembre, después de la elección, me tengan una terna, es decir, tres candidatos para cada posición importante del Gobierno. Mi compromiso es entrevistar a todos los candidatos que sean, que se pongan a mi disposición. Yo no descarto incumbentes, pero sí en todos, para todos los cargos voy a tener un mínimo de tres opciones, tres candidatos”.

El rol de Andrés Guillemard Noble

Durante años, la figura de este abogado y cabildero ha estado vinculada a las esferas de poder en el Gobierno PNP. Guillemard, llamado Andy por sus allegados, es el cónyuge de Caridad Pierluisi, hermana del candidato a la gobernación por el PNP y su directora de campaña. La influencia política y el acceso a las esferas de poder de Guillemard fue discutido en una reunión en La Fortaleza días antes de la juramentación de Pierluisi como gobernador aquellos cinco días. La preocupación vino de quienes se oponían a su figura, trascendió en la prensa .

Guillemard es asiduo donante y recaudador en el PNP y del Partido Demócrata. Desde el 2000 a esta fecha ha aportado $76,856 a candidatos y comités en Puerto Rico, y $39,625 en Estados Unidos, según el Registro de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) y la Comisión Federal de Elecciones (FEC), respectivamente. Los donativos más recientes son del 2019 a los comités políticos de Rosselló Nevares; el senador Carmelo Ríos; el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez; el portavoz de la mayoría cameral, Gabriel Rodríguez Aguiló; el alcalde de Arecibo, Carlos Molina; al candidato a la alcaldía de San Juan, Miguel Romero y a su cuñado, Pierluisi Urrutia.

Guillemard Noble fue el encargado de las finanzas de la campaña primarista por la gobernación de Pierluisi, y en el 2008 y 2012 fue director de su campaña para la candidatura a Comisionado Residente en Washington.

En el 2008 coordinó la campaña primarista demócrata de Barack Obama en Puerto Rico. Como director de Misión Estadista del Partido Demócrata en Puerto Rico organizó un evento de recaudación de fondos en su residencia cuya taquilla costaba hasta $25,000 por persona y en la cual la entonces portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes federal, Nancy Pelosi, fue la invitada especial de Pierluisi.

Desde que inició este cuatrienio, su bufete Nachman & Guillemard, PSC ha logrado cerca de $2.1 millones en contratos. De acuerdo con el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, los contratos son con la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, el Departamento de la Vivienda, la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura. Actualmente mantiene contratos con la Autoridad del Distrito de Centro de Convenciones de Puerto Rico, la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y con el municipio de Arecibo.

Este último acuerdo con Arecibo estará vigente hasta junio del 2021 y asciende a $400,000, compensación estimada por pagos por servicios legales en caso de lograr un acuerdo extrajudicial con la aseguradora del ayuntamiento por los daños ocasionados por los huracanes Irma y María. Desde el inicio de su campaña y durante la intensa contienda primarista por la gobernación en el PNP, el alcalde de Arecibo y presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina fue una de las principales voces a favor de Pierluisi Urrutia.

Ni su nombre ni el de su firma figuran en los registros de cabilderos de los Cuerpos Legislativos ni el Departamento de Justicia, constató el CPI.

Tras ser nominado como Secretario de Estado por Rosselló Nevares, Pierluisi había declarado que le había solicitado a sus familiares que – de ser confirmado como gobernador – no tendrían contratos con el Gobierno en aras de evitar los posibles conflictos de interés.

En una demanda contra S2 Services Puerto Rico, LLC; S2 Global, Inc. y Rapiscan System, a Guillemard se le identifica como cabildero de Rapiscan System, compañía que se llevó el millonario contrato de la Autoridad de los Puertos para establecer el sistema de inspección de furgones. No obstante, el abogado rechazó por escrito al CPI que haya tenido vínculo alguno con esa empresa. Guillemard fue abogado de Caribbean Cage, empresa que impulsaba la videoloteria.

Durante el proceso de confirmación de Pierluisi como secretario de Estado, Guillemard presuntamente llamó a allegados del presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Dr. Víctor Ramos para advertirle que habría consecuencias si deponía en contra de Pierluisi, denunció en aquel entonces el galeno en una entrevista radial.

Mediante declaraciones escritas, Caridad Pierluisi aseguró que su esposo no tendrá contratos con el gobierno de resultar electo el candidato del PNP, lo que confirmó el abogado en entrevista con el CPI. Sostuvo que no tuvo contratos con el gobierno central durante los ocho años que su cuñado fue comisionado residente.

Guillemard por su parte respondió directamente el cuestionamiento. “En el issue de mi contratación con un gobierno de Pierluisi, yo estoy claro que no lo voy a hacer porque hay que decidir entre mi persona y Puerto Rico y Puerto Rico va primero”, dijo al CPI. Cuando se le preguntó qué haría si surge una situación de demandas contra el gobierno o situaciones de política pública o legislación que afecten o quieran adelantar sus clientes privados aseguró que “no me quedará más remedio que referirlos a otros abogados”.

Trasfondo de algunos colaboradores de primera y segunda línea

Oreste Ramos Jr., hijo del exsenador Oreste Ramos Vega, es una de las personas con protagonismo en la campaña de Pierluisi, y es identificado en el programa de gobierno como Gerente de Proyecto del área de Gobierno e Igualdad. Es abogado del bufete Pietrantoni, y ha sido abogado del Gobierno en casos de acceso a la información, y de la huelga de la Universidad de Puerto Rico en 2010, y contra la Comisión Ciudadana por la Auditoría de la Deuda. En efecto, es un fiel seguidor de Pierluisi en Twitter, donde la gran mayoría de sus tuits son sobre el candidato desde principios de este año.

Francisco Cimadevilla, además de liderar la empresa Forculus, que manejó las relaciones públicas de la Junta de Control Fiscal y todavía se mantiene bajo contrato con esa entidad para servicios de comunicaciones, fue además ex editor en jefe de Casiano Communications y asesor del exgobernador Luis Fortuño.

Pierluisi y Cimadevilla coinciden en haber sido parte de la Asociación de Estudiantes Estadistas de Puerto Rico, al igual que la exprimera dama, Beatriz Rosselló.

La Dra. Carmen Ana González-Magaz, quien se identifica en el programa de gobierno de Pierluisi como Subdirectora Instituto de Política Pública Luis A Ferré y Gerente de Proyecto del área de Calidad de Vida, trabajó bajo la administración Rosselló Nevares, en particular con Julia Keleher, como Directora Oficina Integración Familia y Comunidad del Departamento de Educación. Es psicóloga y ha ofrecido cursos sobre intervención y manejo de casos de violencia doméstica.

CPI

El abogado y banquero Juan Carlos Blanco Urrutia, quien en el programa de gobierno de Pierluisi figura como Coordinador del Proyecto y Seguridad Pública, fue Secretario de la Gobernación, copresidente del Comité de Plataforma y director ejecutivo del Comité de Transición del exgobernador Luis G. Fortuño. La campaña aclaró al CPI que Blanco Urrutia no es familiar de Pierluisi Urrutia.

El Lcdo. Alejandro Camporreale Mundo es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico y director de Operaciones de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto (AAFAF) desde 2017. Antes, fungió como Director de Banca Hipotecaria del Banco Santander Puerto Rico. En el programa de gobierno de Pierluisi se le identifica como Enlace de Temas Fiscales y Responsabilidad Fiscal. Posee un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Finanzas, y grado en Economía de la Universidad de Florida y Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

Javier Vázquez Morales es abogado de la firma O'neill y Borges, donde trabajó Pierluisi, y principalmente atiende asuntos corporativos, bienes raíces, energías renovables y temas gubernamentales. Esta firma ha sido históricamente vinculada al PNP, y en los pasados años este bufete ha sido contratado por la Junta de Control Fiscal. Con el gobierno de Puerto Rico, ha acumulado contratos por más de $6 millones desde el 2017. Vázquez Morales, quien fue parte del comité del programa de gobierno bajo Fortuño y exdirector de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés) durante su mandato, es otra de las personas que tiene prominencia en el programa de gobierno de Pierluisi como Gerente de Proyecto en el área de Desarrollo Económico.

Según un organigrama enviado por la campaña de Pierluisi, Rosemarie “Maí” Vizcarrondo Carrión ocupa el rol de Directora de Comunicaciones en la campaña de Pierluisi. Una lista de empleados de la Junta de Control Fiscal publicada en noviembre de 2017 incluía a Vizcarrondo Carrión ($120,000) como jefa de personal en esa entidad, el mismo cargo que ocupó antes en la oficina de Pierluisi cuando fue Comisionado Residente. Es familia de la exesposa de Pierluisi, María Elena Carrión, y el expresidente de la Junta, José Carrión.

El exalcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera padre, tiene el título de Consejero Político en la campaña, Eduardo Ferrer, el puesto de tesorero. Walter Pierluisi Insern y Eduardo Pierluisi Insern, primos del candidato, figuran en el organigrama oficial como director político y director de avanzada, respectivamente. Edwin Mundo, como director electoral, Neris Fred es directora de operaciones de campo y Natalie Virella es directora de cumplimiento. Enrique Volckers Nin lidera el aspecto digital y de tecnología.Gabriela Castiel a cargo de legal, mientras que bajo la dirección de comunicaciones, están Sheila Angleró y Lisdian Acevedo, Michelle Cobb, Alexander Acevedo y Alexandra Orama.

Campaña de Pierluisi no reconoce a ciertos colaboradores

La directora de campaña del candidato a la gobernación, Caridad Pierluisi dijo que Ramón Rosario Cortés, Marcos Rodríguez Ema, Raymond Cruz, Francisco Cimadevilla, Anthony Maceira y Carlos Mercader no forman parte de su comité de campaña.

"El equipo de campaña de Pedro Pierluisi ha sido revelado públicamente desde el principio y en múltiples ocasiones hemos reiterado quiénes componen el equipo. A diario recibo muchas recomendaciones y sugerencias incluyendo personas relacionadas a los medios y ciudadanos privados. Ello no hace a dichas personas parte del grupo de campaña”, sostuvo Caridad Pierluisi.

“Lo que debe quedar claro es que las decisiones de campaña las tomo yo, y Pedro Pierluisi decide cuáles implementa”, añadió la directora de la campaña.

“No forman parte del grupo de campaña. Ellos, como cientos de personas en los últimos diez años, se acercan para ofrecer recomendaciones o consejos. El estilo mío es escuchar, analizar e interpretar cualquier consejo de cualquier persona”, dijo por su parte Guillemard Noble.