Desisten de querella contra tienda en Plaza Las Américas

Luego de hacer una investigación de los datos con la querellante contra Oro Gold Cosmetics, el Departamento de Servicios al Cliente y los representantes de ventas de la tienda Oro Gold Cosmetics. expresaron el miércoles que “entendimos que lo sucedido fue un caso aislado y pudo evitarse llegar a las autoridades”, según dijo Yashira De Jesus, portavoz de la empresa.

Según De Jesus, “el 22 de octubre de 2020 la querellante, Carmen Hernández, hizo una compra de un paquete que incluía servicios faciales no quirúrgicos, dos equipos de tratamientos láser faciales y productos para el cuidado de la piel. Luego, el 26 de octubre de 2020, Hernández pasó por la tienda y explicó que estaba pasando por una situación delicada y que en realidad se arrepentía de la compra por lo cual no quería ni los productos ni los servicios. Se le explicó que como la política de la tienda era de no devolución, la forma en que manejamos estos casos es llenar una forma y enviarla a servicio al cliente para que le aprueben la decisión y así procesar la devolución en caso de ser aprobada”.

Además, la portavoz de la empresa alegó que el mismo día 26 de octubre la representante de Oro Gold Cosmetics, Alexandra Rivera, de Servicio Al Cliente, la llamó para atender el caso y escuchar lo sucedido para asistirla. La representante le explicó la política de la tienda y el proceso de devolución. De igual modo, solicitó la aprobación de la devolución de dinero y le indicó que cuando tuviera una respuesta le devolvía la llamada para proceder.

Asimismo, el 27 de octubre de 2020 el supervisor de Oro Gold Cosmetics aprobó la devolución del dinero y se le instruyó a la representante Rivera que se comunicara con la clienta para informarle sobre la solicitud devolución aprobada.

Mencionó que el 28 de octubre de 2020 la representante de servicio al cliente la llamó y le explicó que se le había aprobado la devolución y que no entendía porqué había una querella si el caso nunca se le denegó, solo se cumplió con el protocolo. Se le explicó que pagó con tarjeta de débito por lo que tenía que pasar directamente por la tienda para procesarle la devolución, ya que esta fue aprobada en el sistema en el día de ayer.

Carmen Hernández entendió el proceso y lo aceptó pasando por la tienda, firmando una hoja explicativa confirmando esta información y recibiendo la devolución por la cantidad completa de su compra.

“Le pedimos disculpas por esta situación, pero queremos aclarar que la devolución fue aprobada por el proceso que seguimos en nuestra compañía, no por la querella que presentó la clienta, y no posterior a la misma, ya que esta había sido aprobada con anterioridad. En nuestra compañía no son muchos los casos que recibimos de devolución, pero cuando los recibimos, todos son tratados con la misma dedicación y rapidez, muchos son aprobados y otros no, como cualquier establecimiento de venta procede. También queremos aclarar que no solo vendemos productos de belleza, son tratamientos corporales y faciales no quirúrgicos con equipo de tecnologia estetica medica de alta calidad y resultados rápidos.”, concluyó Yashira De Jesus.