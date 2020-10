Denuncian riesgo de contagio con COVID-19 en hora pico del servicio AMA

Preocupados por las condiciones que propician el contagio con COVID-19 de los conductores y viajeros de los programas de Ruta Regular y Llame y Viaje, empleados de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), miembros de la Unión TUAMA y administradores de la plataforma de TUAMA-Exprésate (Facebook) denunciaron que las labores de desinfección de las unidades cesan a las 4:00 pm provocando que en la hora pico del transporte de pasajeros las mismas se encuentren en condiciones insalubres para el transporte de pasajeros.

“La AMA contrató a una compañía privada para que realizara las labores de desinfección. Dicha contratación era innecesaria pues poseemos compañeros y compañeras capacitados y disponibles para realizar la función. De hecho, los desinfectantes que se están utilizando son propiedad de la AMA. También, son propiedad de la AMA, el asperjador eléctrico que se utiliza. Por lo cual, la AMA le paga a una compañía privada para que coloque a unos jovencitos a realizar la labor que le compete al personal unionado y así alguien genera ganancia de esta gestión", resaltó Lynnet Fernández, miembro de la TUAMA y conductora de Ruta Regular y Administradora de TUAMA-Exprésate.

“Ahora bien, la denuncia que queremos resaltar es que esa compañía cesa a las 4:00 pm. Precisamente, a esa hora comienza la hora pico del servicio. Por lo que se está permitiendo el transporte de pasajeros en autobuses que no están desinfectamos poniendo en alto riesgo de contagio a los usuarios.” Esto no debería ocurrir. El asperjador está disponible (es de la AMA) y los desinfectantes. Más, sin embargo, no se toma acción sobre esto en un claro menosprecio a la salud de los usuarios y de los trabajadores.” Expresó Lizbeth Cotto miembro de la TUAMA, conductora de Ruta Regular y Administradora de TUAMA-Exprésate.