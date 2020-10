CEE toma medidas ante sobres de voto por correo que no han llegado a los electores

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) remitirá a las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) unos 615 sobres de voto adelantado por correo que por alguna razón no llegaron hasta los electores y habían sido devueltas al coliseo Roberto Clemente, que sirve de centro de operaciones para el organismo.

Los electores que hayan solicitado ese mecanismo de voto adelantado y que no hayan recibido las papeletas podrían acudir a la JIP de su precinto para reclamar el sobre y proceder a emitir su voto.

Asimismo, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, expresó que otra una cantidad indeterminada de sobres en las oficinas de correo. La CEE solicitó al servicio postal que igualmente les haga llegar esos sobres para poder enviarlos a las JIP y dar una oportunidad a que los electores las busquen y ejerzan su derecho al voto.

“Estamos pendientes a los sobres que están en oficinas de correo para que nos digan cuántos tienen y nos las entreguen”, dijo Aponte.

Héctor Joaquín Sánchez, comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), indicó que hay distintas explicaciones para que estos sobres no hubieran llegado hasta sus destinatarios.

“Instamos a los electores a que acudan al correo y busquen sus papeletas. Hay papeletas que llevan más de 14 días allí y (los electores) no las han recogido. En la reunión con la alta gerencia del Correo se solicitó que a más tardar mañana se devuelvan esas papeletas a la Comisión”, indicó Sánchez.

“El primer escenario es que le dejan la tarjeta color salmón y todavía el elector cree que tiene que esperar al día 3 (de noviembre) para votar, y hemos insistido que el elector salga ya a recoger y devolver esos sobres a la CEE. (También) hay carteros que no entendemos por qué no han dejado la tarjeta salmón a los electores en sus buzones. El tercer escenario es que el elector sencillamente no le interesa ya esta modalidad y no ha ido a recogerlo”, enumeró el comisionado del PNP.

Por otro lado, Sánchez indicó que también se han dado casos de electores que presentaron una solicitud de voto adelantado en precinto o a domicilio y por algún motivo la JIP la tramitó como una solicitud de voto por correo.

Para esta elección, alrededor de 57,000 electores solicitaron voto adelantado por correo, sobre 54,000 solicitaron voto en precinto y más de 105,000 solicitaron voto a domicilio.

Hasta ayer, la CEE había recibido de vuelta 40,073 sobres de voto adelantado por correo, por lo que aún aguardan por cerca de 17,000 adicionales a seis días de la elección general. La CEE contará las papeletas que reciba después del 3 de noviembre únicamente si el sobre tiene matasellos de esa fecha o antes.