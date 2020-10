Luis Gutiérrez y líderes de la sociedad civil endosan la candidatura de Acevedo Vilá

El excongresista por el 4to Distrito de Illinois, Luis Gutiérrez, junto a los licenciados Antonio Vidal Lugo, Reinaldo Pérez Ramírez, René Pinto Lugo y Julio Eduardo Torres, así como el profesor José Luis “Pinchy” Mendez, endosaron hoy la candidatura de Aníbal Acevedo Vila para la comisaría residente en Washington, DC.

"La elección del próximo comisionado residente es vital para Puerto Rico. Hay muchas cosas en juego. Pero para mí, la más importante es que yo voy a votar por el NO en el plebiscito Estadidad Sí o No y quiero que quien salga electo como comisionado residente defienda mi voto por el NO. Esa persona es Aníbal Acevedo Vilá", señaló Gutiérrez.

Además, puntualizó que resulta "inconcebible" que Puerto Rico siga siendo representado en Washington por una persona que respalda incondicionalmente a Trump, luego de "todo el daño que éste la ha hecho a Puerto Rico y a las minorías en todos los Estados Unidos".

Gutiérrez y los demás líderes destacaron además el respaldo de Aníbal Acevedo Vilá a la medida del congresista Raúl Grijalva para devolverle a la Universidad de Puerto Rico los fondos que el PNP y la Junta de Control Fiscal le quitaron. "Además, contrario a (la comisionada residente) Jenniffer González, Acevedo Vilá se ha comprometido con respaldar las iniciativas demócratas para subir el salario mínimo federal y condonar la deuda por préstamos estudiantiles que ahoga a miles de jóvenes en Puerto Rico y todo los Estados Unidos", sostuvo el excongresista.

“No podíamos quedarnos callados cuando en solo una semana los puertorriqueños van a tomar tan importante decisión. En estos pasados cuatro años cuando Puerto Rico más la necesitó, la Comisionada Residente estaba disponible para tomarse fotos con el presidente Trump y viajar el mundo, pero no para trabajar y defender a los puertorriqueños”, aseveró por su parte el Lcdo. Reinaldo Pérez Ramírez, abogado sindicalista.

“Este grupo que hoy anuncia su endoso a Aníbal lo componen personas de distintas ideologías y afiliaciones políticas, que nos unimos en causa común porque reconocemos la importancia del momento histórico en que vivimos", expresó Gutiérrez. “No podemos dejar que regrese a Washington una persona que no ha representado la isla, que ha permitido la pérdida de cientos de millones en fondos federales, que no luchó por los fondos de recuperación, que se unió al Partido Republicano y al presidente Trump cuando estos trataban a la isla con menosprecio en su peor momento”, afirmó Gutiérrez.

El resto del grupo, conformado por el Lcdo. Antonio Vidal Lugo, ex miembro de la Junta del Colegio de Abogados, el Lcdo. René Pinto Lugo, ex director de la Comisión de Derechos Civiles, el licenciado Julio Eduardo Torres, y el exdecano de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, José Luis “Pinchy” Mendez ,expresaron igualmente su apoyo a Acevedo Vila.