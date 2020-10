La RAE da un paso para aceptar el "lenguaje inclusivo" e incluye como pronombre "elle"

Desde que creció la visibilidad de los géneros no binarios, es decir, aquellas personas que no se sienten identificadas con el género masculino o femenino, el lenguaje inclusivo se vio como una alternativa para expresarlo en el español y este martes se vio el primer paso para formalizarlo.

Es que la RAE sumó "elle" como pronombre a su observatorio de palabras y, pese a que hizo la salvedad que "su uso no está generalizado ni asentado", es el primer paso para que el castellano se abra a géneros neutros o no binarios.

"El pronombre elle es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los géneros tradicionalmente existentes", definió la RAE.

Históricamente, la misma institución siempre se ha mostrado contraria a la utilización de la letra "e" como plural, al reconocer que el plural masculino es suficiente para denominar a grupos de hombres y mujeres, por ejemplo, además de otros cambios con respecto al lenguaje inclusivo.

#RAEconsultas Nos limitamos a señalar que en ciertos ámbitos se postula el uso de la forma facticia «elle» para aludir a quienes no se sienten identificados con ninguno los dos géneros tradicionalmente existentes, pero su uso no está generalizado ni asentado en nuestra lengua. — RAE (@RAEinforma) October 27, 2020

"El 'Observatorio de palabras' ofrece información sobre palabras (o acepciones de palabras) y expresiones que por el momento no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas: neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, etc. Esta información es provisional, pues no está contemplada aún en las obras académicas, por lo que puede verse modificada en el futuro. La presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso", explica en su página web.

Una persona que se identifique con un género no binario, quiere decir que no se siente representada ni con ambos géneros tradicionales: masculino y femenino. También puede transitar hacia un género neutro, ni femenino ni masculino.

La RAE se abre al lenguaje inclusivo y reconoce el pronombre "elle":