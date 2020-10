Hombre asegura que algunos pasajeros insultaron primero a turista arrestada por pelea en un avión

Un hombre que estuvo en el vuelo de la aerolínea Spirit, donde ocurrió una pelea el pasado fin de semana, dio su versión de lo que observó en los hechos.

El pasajero, identificado como Alfredo Omar Medina, escribió en su cuenta de Facebook que algunas personas profirieron palabras soeces a la mujer, la cual fue arrestada por protagonizar una pelea en el avión tras llegar a Puerto Rico.

"Si bien es cierto que la joven del video y sus 3 acompañantes estuvieron todo el viaje parándose de sus asientos ,caminando por todo el avión ,quitándose la mascarilla y cambiándose de asiento también es cierto que al momento de llegar a Puerto Rico y tratar de salir del avión los 'Boricuas' empezaron a provocar e insultar a la joven del video y a una de sus acompañantes. Usaron palabras como negras tecatas, prostitutas ,patas ,vayan A …..ect", escribió Medina en el dicho 'post'.

El hombre aseguró que antes de que la joven agrediera a varias personas, otro hombre la golpeó en el rostro.

Este añadió que: "Es muy triste que los 'Boricuas' se sintieran con el derecho de insultar de manera racista y llenos de prejuicios a 3 mujeres que se encontraban como 10 filas antes que ellos. No quiero menospreciar o pasar por alto la actitud y mal comportamiento de ellas pero me pregunto si todo eso le daba el derecho a los Boricuas de insultarlas de esa manera. Lo mas triste que NO se ve en el video es que antes de ese suceso un caballero mayor como de 6 pies y como 250 libras se para supuestamente a impedir el paso de la joven del video y comienza a golpearla al rostro".

