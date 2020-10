Comisionado del PPD insiste en su defensa para la paralización de escrutinio de voto adelantado

Un día después de que los procedimientos de escrutinio de voto adelantado por correo se detuvieran ante diferencias de criterio entre los partidos políticos, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier, insistió que el conteo de votos no estaba programado para ayer y, por lo tanto, no había convocado a todos los funcionarios reclutados por la colectividad.

“En la reunión que tuvimos en la Comisión (Estatal de Elecciones, CEE) el pasado domingo, específicamente se le preguntó al presidente (Francisco Rosado Colomer), qué trabajos se iban a realizar ayer. El presidente nos informó que primer se validarían los sobres de voto por correo y ayer el número que habían llegado era alrededor de 39,000. Luego se realizaría un adiestramiento de los voluntarios y si no era muy tarde se comenzaban a contar los votos para los 110 precintos. Ante esta situación yo decidí que no iba a convocar 110 personas para que estuviesen ahí sentadas sin hacer nada”, afirmó Gautier, rechazando los comentarios vertidos ayer por figuras del Partido Nuevo Progresista (PNP) a los efectos de que el PPD no tenía la cantidad de funcionarios requerida.

“Por eso solamente convoqué 60 personas para que vinieran a trabajar durante el día en esos procedimientos. Cuando el PNP llega aquí, deciden que van a empujar para tratar de abrir y empezar a contar el voto por correo. La presidenta de JAVA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado), sin autorización, dio instrucciones de que empezara el conteo de los votos. Ahí se formó el revolú”, sostuvo el comisionado del PPD.

Gautier señaló que no fue hasta entrada la tarde de ayer que los gerentes de JAVA dispusieron un listado de directrices para regular el conteo de votos adelantados y el pleno de la CEE los aprobó. Ese listado es un documento adicional al reglamento y manual de procedimiento de voto adelantado por correo con los que ya cuenta la CEE.

“Si hubiesen llegado (hoy) a las 8:00 a.m., se hubieran dado cuenta que solamente sentar a la gente en sus mesas nos tardamos dos horas. Esto no es como ir a la tienda y comprar un chocolate. Son trabajos que inicialmente son lentos. Después de los dos o tres días cogen velocidad porque ya la gente esta acostumbrada a trabajar en grupo y de esa forma se hacen mas fácil los trabajos”, dijo Gautier al preguntársele si los obstáculos enfrentados ayer representaban un retraso significativo en los trabajos de la JAVA.

Gautier aseguró que el PPD cuenta con suficientes funcionarios para tener representación en las 110 mesas de escrutinio que operarán en JAVA, una por cada precinto. No obstante, reconoció que ha sido complicado el proceso de obtener destaques, apuntando principalmente al Departamento de la Familia con la agencia que más ha retrasado la aprobación de este mecanismo.

“Hay dos tipos de destaques. Un destaque por ley que es para los comisionados electorales de partidos y comisionados locales. La ley les autoriza que seis meses antes de las elecciones puedan venir a trabajar en sus comisiones locales y siguen cobrando. La ley también autoriza que todos los destaques que pidan los partidos las agencias de gobierno los aprueba. Ninguna de las dos cosas ha sucedido. Yo tengo más de 10 comisionados locales que nunca les aprobaron el destaque. Y la agencia mas delincuente en todo este juego es el Departamento de la Familia, que ha negado destaques de ambos tipos”, manifestó Gautier, quien igualmente criticó a los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, así como a la gobernadora Wanda Vázquez y el candidato a la gobernación del PNP, Pedro Pierluisi, por impulsar el Código Electoral que cobró vigencia en junio.

Gautier también aseguró que, contrario a la información que brindó ayer Héctor Joaquín Sánchez, comisionado electoral de la Palma, el PNP tampoco tenía funcionarios en todas las mesas de escrutinio.

“Lo que sucede es que el PNP es como las aves de rapiña. Las aves de rapiña cada vez que ven un muerto en el piso atacan para comérselo. Eso fue lo que pasó. Ayer pensaron que yo estaba muerto en el piso y rompieron a caerme encima”, expresó el comisionado popular.

La presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla, dijo en una entrevista radial esta mañana que los problemas ocurridos ayer sí estuvieron relacionados con la falta de funcionarios de los partidos, pero declinó apuntar a alguna colectividad en específico.

Gautier estimó que hoy se podrían contar las papeletas de entre 5,000 y 10,000 sobres de voto adelantado por correo. El comisionado mencionó que el propio Rosado Colomer desconocía la cantidad de papeletas que alegadamente se adjudicaron ayer.