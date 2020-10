Aseguran que la alcaldesa Aguadilla gasta $81 mil en encendido navideño

Catalogando como un despilfarro de fondos públicos y un acto de desesperación de la alcaldesa de Aguadilla, Yanitzia Irizarry, la candidata PPD al Senado por el Distrito de Mayaguez, Migdalia González Arroyo mostró hoy, martes, copia de la asignación de fondos y gastos incurridos por la incumbente el pasado viernes en el encendido de la navidad en este municipio, evento que siempre se realiza a mediados del mes de noviembre.

“Pensábamos que lo habíamos visto todo, pero esta señora no tiene límite en sus malas acciones mal utilizando los fondos públicos del municipio en una actividad como ésta a tan solo días de las elecciones generales. En los pasados días, la alcaldesa se ha dedicado a tratar de comprar la conciencia de los electores repartiendo enseres eléctricos, materiales de construcción a los residentes de Aguadilla, acción que no hizo luego del paso del Huracán María. Esta acción es doblemente irresponsable porque ella misma admitió públicamente que este dinero estuvo asignado desde el 2018 y es ahora que decidió ofrecer las ayudas”, denunció González.

La líder popular manifestó, además, que "el pasado viernes bajo la sombra de su mensaje de presupuesto, la alcaldesa llevó a cabo el encendido de las facilidades de la alcaldía y plaza pública de Aguadilla". Este evento se acostumbra a realizarse en noviembre.

“En verdad que no entendemos, no ha llegado 'Halloween' y ella está derrochando el dinero del municipio con un encendido en octubre. La actividad se llevó a cabo frente al ayuntamiento municipal y en la misma no había más de cuarenta personas participando. Esto es un acto deplorable, acto que demuestra la falta de criterio administrativo, la falta de responsabilidad en los manejos de los fondos públicos y la soberbia de importarle cuáles son las verdaderas necesidades de nuestra gente”, puntualizó.

La campaña de la candidata por el PPD se encuentra realizando un análisis de posibles acciones legales en contra del municipio por violaciones a la ley electoral y solicitud al contralor de Puerto Rico por la mala utilización de los fondos municipales.