Presentarán querella ante la Policía y el ICE por menores que burlaron custodia de Familia

El chef Iván Clemente, del comedor de la Kennedy, estará presentando una querella en la Policía de Puerto Rico, y en agencias federales, en contra del Departamento de la Familia por los menores que tienen bajo su custodia y desconocen su paradero.

“La Policía lo que dice es que si el Departamento de la Familia no hace querella no podemos buscarlos. Yo voy a acudir a hacer una querella formal ante la Policía y ante ICE. Aquí la gobernadora no dice nada. El secretario de la Familia no dice nada”, comentó el chef en entrevista con Radio Isla 1320 am.

En una vista pública de la Cámara de Representantes, salió a la luz pública que de los 932 menores y jóvenes bajo la custodia del Departamento de la Familia, 59 de ellos se consideran “evadidos”, término que se utiliza cuando no se encuentran en el hogar designado por la agencia para su cuidado.

"El hecho de que estén evadidos, sin embargo, no significa que el departamento no conozca el paradero de estos menores de 21 años", aclaró Corally Veguilla, directora de la Administración de Familias y Niños (Adfan), en una ponencia presentada el pasado 29 de septiembre.