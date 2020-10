Expresidenta de la AMPR dirigirá organización internacional

La expresidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz anunció que fue escogida como presidenta en Puerto Rico y Latinoamérica de la organización sin fines de lucro 'Fathers and Families Coalition of America' (FFCA).

“El entorno social a nivel mundial cada día está peor y Puerto Rico no es la excepción. Es necesario mirar con profundidad cuales son los factores que inciden en esta problemática. No es encarcelando a nuestra juventud o continuar viéndoles morir en las calles como atacamos los problemas sociales que nos aquejan. Para el 2019 en Puerto Rico teníamos 360 mil niños menores de 8 años de los que 117 mil eran menores de 4 años. De estos, el 36% vivía solo con su madre soltera, sin la figura del padre. Algunos de estos niños reciben el sustento a través de órdenes judiciales, pero los tribunales no pueden ordenar el afecto y la protección que son tan necesarios en sus vidas”, expresó Díaz en declaraciones escritas.

Según Díaz, estudios indican que en situaciones normales por lo general los padres están presentes en el nacimiento de un niño aunque haya nacido fuera del matrimonio, pero a los 5 años solo el 50 por ciento de estos comparte con ellos regularmente. Ya para la edad de los 9 años solo es un 10 ciento.

“Se ha encontrado que estos niños están más propensos a sufrir abuso emocional y físico, abandonar la escuela y caer en conductas antisociales entre otros”, expresó.

Fathers and Families Coalition of América (FFCA) comenzó en el 1996 en Arizona, California gracias a profesionales movidos por su insatisfacción con el enfoque y resultados de los servicios que se estaban ofreciendo a esta población.

“La insatisfacción motivó a la creación de un proyecto enfocado especialmente en los efectos de la ausencia del padre en la vida del niño y en el apoyo que necesitan las familias de bajos ingresos que desean salir de la pobreza. FFCA ofrece desarrollo profesional, capacitación y asistencia técnica a los profesionales y organizaciones que atienden niños y familias. Hoy día este proyecto se ha ido expandiendo y tiene afiliadas en todo Estados Unidos llegando a países tales como Australia, Nueva Zelanda, China, Nigeria y Bolivia, entre otros”, aseguró Díaz.

Mencionó que comenzará sus gestiones de trabajo con un adiestramiento que se ofrecerá de manera virtual y presencial dirigido a todo profesional que trabaja con niños y familias. Este evento se llevará a cabo durante los días 29 y 30 de octubre, y el 5 de noviembre. Para más información se pueden comunicar al (939)-630-9600.