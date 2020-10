Líderes populares denuncian Jenniffer González gastó miles de dólares en viajes y lujos

El representante popular por Carolina, Ángel Matos García y Manuel Calderón Cerame, candidato popular al Precinto 4 de San Juan, denunciaron hoy que la comisionada residente Jenniffer González gastó miles de dólares de fondos públicos del Congreso federal, de su comité de campaña política y grupos privados en viajes alrededor del mundo y lujos mientras Puerto Rico aún se recuperaba del huracán María.

“A nueve días de las elecciones, el país debe conocer dónde estaban sus funcionarios electos y qué gestiones realizaron en los pasados años, mientras los puertorriqueños sufríamos los resultados de dos huracanes, Irma y María. Al gobierno corrupto del Partido Nuevo Progresista (PNP) de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez, se sumó la insensibilidad y arrogancia de Jenniffer González, quien, desde el inicio de su mandato en la capital federal, se organizó muy bien para sacarle el jugo a los beneficios y privilegios de la posición. Veamos”, detalló Matos García.

Según la información oficial recopilada por un equipo especializado de investigación, Jenniffer González pagó una fiesta para celebrar su juramentación como comisionada. Aunque la fiesta era para ella, no puso un centavo. La recepción fue en un salón del Hotel Sofitel en Washington DC, el cual costó $18,105.81, pagados con fondos de campaña, acompañada de la orquesta de salsa, merengue y cumbia, Pablo Antonio y la Firma, a un costo de $2,600.00. De igual manera, Jenniffer González viajó al estado de Israel del 6 de agosto de 2017 al 14 de agosto del 2017. Este viaje fue pagado por el American Israel Education Foundation (AIEF), donde la comisionada gastó $7,009.56 en transportación ‘Business Class’, con $1,351.81 en comidas y $1,613.66 en otros gastos, como $50.00 en ‘snacks’ y $31.25 en botellas de agua.

“En aquel entonces, Jenniffer se alojó en el Hotel King David, de 5 estrellas en Jerusalén a costo por noche de $321.00 y en el Hotel Scots, también de estrellas en Tiberia a costo por noche de $270.00. Jenniffer González viajó a Puerto Rico desde el 1 de marzo de 2018 al 6 de marzo del 2018. El viaje fue pagado por Republican Main Street Partnership (RMSP), donde gastó $567.00 en transportación, $567.00 en alojamiento y $163.00 en comida”, detalló Matos.

Mientras, Manuel Calderón Cerame señaló que “la comisionada también se alojó en el Marriott Resort & Stellaris Casino en Condado, uno de los pocos hoteles abiertos luego de los efectos del embate del huracán María, donde la habitación estaba a $189.00 la noche. Aún teniendo residencia en Puerto Rico, prefirió el lujo de un hotel para reunirse con miembros del PNP y de su Partido Republicano. Al año siguiente, González estuvo en España desde el 16 al 19 de septiembre del 2018, pagado por la Fundación Consejo España-Estados Unidos, donde gastó $4,700.00 en transportación, de nuevo, en ‘Business Class’ y reportando $250.00 consumidos en comidas, $1,200.00 en gastos de alojamiento y $130.00 en otros gastos. En ese viaje, estuvo en el Hyatt Regency Hesperia en Madrid, que tiene un costo por noche de $290.00”.

Durante la presentación a la prensa realizada en la sede del Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra, además se reveló que la comisionada González viajó a Inglaterra del 13 al 18 de diciembre del 2018. El viaje fue pagado por Ken Weinstein, Hudson Institute; Henry Jackson Society con $5,449.09 en gastos de transportación ‘Business Class’, $686.77 en comida y $821.50 en alojamiento.

Los líderes populares señalaron que mientras la comisionada viajaba por el mundo, en el Congreso se discutió el Agriculture Improvement Act of 2018 (conocido como el Farm Bill), la medida que prohibió las peleas de gallos. Dicha medida se presentó, como el H.R. 2, el 12 de abril de 2018. El 18 de mayo de 2018, el Congresista Peter Roskam presentó la enmienda al Farm Bill para eliminar las peleas de gallos y Jenniffer González fracasó en su intento de frenar dichas enmiendas. “ Pasaron 7 meses hasta que finalmente se firmó la Ley que sepultó a esta importante industria y tradición cultural nuestra y Jenniffer no logró revertir el daño. En esos siete meses, Jenniffer estuvo de viaje en más de 10 países”, señaló el representante Matos García.

El legislador se refiere a que González viajó a las ciudades Tokio, Fokushima y Sendal en Japón desde el 17 al 23 de febrero del 2019, con cargos a la US Association of Former Members of Congress” (FMC), gastando $11,635.01 en transportación, $1,336.80 en alojamiento y $700.00 en comida. En dicho viaje al oriente, la comisionada tuvo varias cenas formales en restaurantes de renombre en Japón como Mon cher ton ton, Shinjuku Sumitomo, donde consumió ¥12,960 yen, que al cambio oficial de $123.00 USD ¥21,000 yen, representan $256.00.

Jenniffer González viajó a Seúl, Corea del Sur del 13 al 19 de abril del 2019. El viaje fue pagado por la US Association of Former Members of Congress (FMC), con $9,683.54 en gastos de transportación en Business Class, sumándose $1,332.84 en alojamiento, $699.13 en comida y $250.49 en otros gastos como interprete y regalos. Además, el 30 de junio de 2019, la comisionada financió con fondos de campaña unas vacaciones a su equipo de campaña en el hotel Hacienda Tamarindo en Vieques, mientras ella se fue de viaje pagados con los mismos fondos. Precisamente, para esta fecha se atrasaron las lanchas de Vieques y Culebra de la ATM.

Por otro lado, se reportó en la conferencia de prensa que la comisionada pagó con fondos de campaña (no fondos personales), dos veces membresía de $450 para el National Republican Club of Capitoll Hill, mejor conocido como Capitol Hill Club, un club social privado para republicanos en Washington DC. Adicional a la membresía, ella ha gastado $3,296.29 de los donativos de su campaña en comida del restaurante del club. De hecho, en el mes de agosto, utilizó $822.79 de su campaña para quedarse en el Capitol Hill Club Hotel, teniendo ella un apartamento en la capital federal.

Otra información revelada hoy, es que Oriol Campos, tesorero de la campaña de Jenniffer González, creó la corporación OC Strategic Advisors LLC, el 3 de diciembre de 2016, luego de que el PNP ganara las elecciones. Desde el 2017 al 2020 obtuvo 33 contratos diferentes con miembros de la Cámara de Representantes. Campos le financió los gastos de viaje a su tesorero de campaña, con fondos de esa misma campaña, en dos ocasiones: viaje el 1 de septiembre de 2018 con $1,062.46 en gastos y otro el 19 de mayo de 2019 con $1,964.45.

“Con toda esta información que estamos proveyendo a la prensa, los electores tienen material más que suficiente para concluir, sin lugar a dudas, que la comisionada residente dedicó el cuatrienio a viajar, disfrutar, cenar en lugares caros y se lujo, sin pagar de su bolsillo. Mientras ella disfrutaba, el país y su gente padecía y aún padece, pues fuera de eso, lo que ha hecho es insistir en sus reverencias a Donald Trump y anunciar millones que nunca llegan al pueblo. Como bien dijera en su libro ‘Pasión de Guerrera, Zaida ‘Cucusa’ Hernández sobre Jenniffer: ha viajado el mundo. Ella lo ha hecho con las millas que acumula cuando viaja con dinero público, lo que no es ilegal, pero sí inmoral, desde mi punto de vista, dijo la expresidenta de la Cámara e íntima amiga de González”, concluyó diciendo el representante.