Sie7e anuncia que votará por Lúgaro y el Movimiento Victoria Ciudadana

Mi voz siempre la he usado para señalar las injusticias sociales. Esta vez la uso para pedirles que inviertan su voto y logremos sacar a todas las personas que nos han llevado a esta quiebra económica que nos ha efectado hasta los derechos básicos como salud, educación, techo y comida. A sacar a quienes nos han mantenido en una esclavitud moderna que no nos permite pensar en más nada sino solo en sobrevivir. No podemos permitir que vuelvan al poder quienes nos han llevado a negativo mientras se llenan los bolsillos. VOTA! Hay opciones muy buenas fuera de los partidos de siempre pero pensando en no diluír fuerzas y en terminar lo que empezamos en el verano ‘19, voy a dar mi 1er voto al EQUIPO que trabaje por Puerto Rico, voy a votar por @victoriaporpr @alexandralugaro Un movimiento que tiene claro que lo más importante ahora es limpiar la casa y regenerar el sistema político para levantar a Puerto Rico. El status es tema aparte familia. Podemos hablar y hablar sobre el status pero no pasará nada hasta que el Congreso de Estados Unidos decida hacer algo y eso se logra haciendo presión pública internacional o dejando de ser negocio para ellos. Recuerden que lo que nos “dan” es porque ganan de nosotres tres o cuatro veces más. Bueno, busquen información e inviertan su voto sabiamente. Dejen la pasión, las costumbres y el miedo fuera. Piense en una estrategia que beneficie el colectivo porque sino serán parte del triunfo de quienes no queremos. Quienes queremos un cambio urgente, debemos unirnos y no diluírnos. Se les quiere y respeta. Si piensas igual o similar, comparte.