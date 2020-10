Poderosa unión estadounidense respalda económicamente candidatura de ‘Charlie’ Delgado

El New Jersey Laborers PAC, un súper comité de acción política (PAC) que representa los intereses de la influyente Unión Internacional de Trabajadores de Norteamérica (Liuna, en inglés), hizo un donativo de $455,000 el 13 de octubre a Puerto Rico Mejor Futuro (PRMF), un comité de gastos independientes que ha estado impulsando la candidatura de Carlos “Charlie” Delgado Altieri a la gobernación.

Cirilo Tirado, director de campaña de Delgado Altieri, candidato del Partido Popular Democrático (PPD), aseguró que el trabajo que pueda hacer PRMF está completamente desligado del comité político del aspirante. Los comités de gastos independientes –el equivalente en Puerto Rico a los Super PAC estadounidenses–, como PRMF, tienen prohibido coordinar gastos de campaña con los comités autorizados por los partidos o los candidatos.

“Yo no tengo nada que ver con el comité (Puerto Rico) Mejor Futuro y esta campaña no sabe nada de eso. Me acabas de coger por sorpresa”, dijo Tirado a Metro.

La página de Facebook de PRMF se estrenó el 17 de septiembre y las 14 publicaciones que contenía hasta ayer hacían exhortación a votar por Delgado Altieri o el PPD. Hasta ayer, el portal apenas tenía 91 ‘likes’ y 102 seguidores.

En 2018, la orden ejecutiva del entonces gobernador, Ricardo Rosselló, que estableció un salario mínimo de $15 por hora a obreros de la construcción que trabajaran en proyectos financiados con fondos federales fue atribuida al esfuerzo de cabildeo de Liuna. En aquel entonces, trascendió que el sindicato había contratado con la firma World Professional Group, que contaba con cabilderos vinculados tanto al PPD como al Partido Nuevo Progresista, como Elías Sánchez, Ónix Maldonado y Luis Balbino.

Al preguntársele si el donativo de Liuna a PRMF era señal de que Delgado Altieri favorecería el salario mínimo de $15 para empleados del sector de la construcción, Tirado no fue categórico. La orden ejecutiva de Rosselló fue derogada por la gobernadora Wanda Vázquez el pasado 30 de septiembre.

“Nosotros en la campaña, cuando vimos que la gobernadora habló de este asunto, que eliminó la orden ejecutiva, anunciamos que nuestra posición iba a ser la de proteger los salarios de empleados públicos y privados. Esa es la única línea que henos usado y me parece que la postura del Partido Popular quedó bien clara en el día de ayer (miércoles)”, mencionó Tirado, haciendo referencia a la propuesta de crear una Comisión de Salarios que analizaría el estado de la economía y el mercado laboral en el país para auscultar la posibilidad de hacer ajustes al sueldo mínimo.

¿Delgado Altieri impulsaría un salario mínimo de $15 para empleados de la construcción?, se le preguntó a Tirado.

“Nuestro programa de gobierno es para todos por igual. No estoy diciendo que no favorezco el aumento a $15. Aspiramos a que cada empleado público o privado alcance más dinero de lo que se gana. No solamente en la industria de la construcción, sino en la industria de servicios. Por eso la Comisión (de Salarios) que se habrá de establecer, sería la que establezca las guías”, respondió el director de campaña y senador del PPD.

El apoyo económico de Liuna a PRMF no representa la primera vez que el PAC del sindicato estadounidense se inserta en la política puertorriqueño durante este ciclo electoral.

En verano de este año, el PAC Growing Economic Opportunities, cuya sede aparecía en la misma dirección del New Jersey Laborers PAC, lanzó una campaña contra la gobernadora Vázquez, quien en ese entonces se encontraba en plena campaña primarista contra Pedro Pierluisi.

En el caso de PRMF, el contralor electoral, Walter Vélez, precisó que fue registrado el 15 de septiembre, pero su informe de ingresos y gastos correspondientes al trimestre de julio a septiembre aún no se ha publicado. Vélez dijo que el informe posiblemente se divulgaría tan pronto como hoy.

En el portal de la Comisión Federal de Elecciones, sí aparecen registrados ocho donativos a PRMF que totalizan $566,000, de los cuales el más grande es el del New Jersey Laborers PAC por $455,000. Los demás donativos, que oscilan entre $1,000 y $25,000, corresponden a R & R Management, Florida Distillers, Greengift Capital LLC, Quiñones and Arbona Law Offices PSC, Lighthouse Insurance Group, Aquasur Corporation y Traksecure Corp.

PRMF, igualmente, ha registrado ocho desembolsos, por $88,302.16. Cuatro desembolsos se han dirigido a 1493 Comunications LLC por concepto de publicidad y vallas publicitarias. Otros tres pagos fueron a Quiñones and Arbona Law Offices PSC, por servicios legales y un préstamo de $1,000.

El tercer pago más grande de PRMF es un desembolso de $15,200 a Yes Media Corp por vallas publicitarias. Esta empresa también ha facturado $4,100 en lo que va de año al comité de campaña de Delgado Altieri por servicios de publicidad.

Según la página de la Oficina del Contralor Electoral, PRMF tiene como presidente a Víctor D. Candelario Vega y a Edwin Quiñones Rivera, ambos socios de la firma Quiñones and Arbona Law PSC.