Nuevo miembro de la Junta le sale al paso a Nydia Velázquez sobre PROMESA

El más reciente seleccionado por el presidente Donald Trump a ocupar una de las tres vacantes de la Junta de Control Fiscal (JCF), Justin Peterson, tomó las redes sociales para hablar sobre sus intensiones en el cuerpo establecido por la Ley PROMESA y aprovechar para responder a quienes están en contra de su nombramiento.

Una de ellas es la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez, quien expresó que Peterson "sonaba como Trump" en uno de sus tuits que leía:"Espero con ansias usar mi posición en la FOMB (siglas en inglés para la Junta) para ayudar a traer un fin al drenaje de las finanzas de Puerto Rico. Vamos a hacer negocios!".

I look forward to using my position on the FOMB to help bring an end to this drain on Puerto Rico’s finances. Let’s make some deals! https://t.co/etGuE3XiIs

A esto, Velázquez cuestionó a Peterson sobre "para quién estaba haciendo negocios. Para la gente de Puerto Rico o tus amigos en los tiempos de cabildero de los bonistas?"

En el pasado, Peterson habría asesorado a bonistas de las Obligaciones Generales (conocidos como GO por sus siglas en inglés).

Peterson, le salió al paso a la respuesta de Velázquez asegurando que ella misma había votado a favor de imponer PROMESA en Puerto Rico, cuando el se había opuesto. "Hay solo uno de nosotros trabajando por la gente de Puerto Rico, y no eres tu", escribió el también cabildero republicano.

Nydia, let’s get something straight..you voted for PROMESA – to put the FOMB over Puerto Rico. I opposed it. There’s only one of us working for the people of Puerto Rico, and it’s not you. https://t.co/veLcwJvWzm https://t.co/2f2Uc1ugky

