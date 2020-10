La hermana del director de COR3 en el liderazgo de compañía con millones en contratos de recuperación

Desde el CPI

Bajo la dirección de Ottmar Chávez Piñero en la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), la compañía Tidal Basin Caribe, de la que su hermana Frances Chávez Piñero es directora de operaciones en Puerto Rico, ha obtenido contratos millonarios para servicios de consultoría sobre el mismo proceso de recuperación que gerencia su hermano desde el Gobierno de Puerto Rico.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) encontró que Tidal Basin Caribe, que no había sido contratada antes por el Gobierno, tiene contratos con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña que suman $10 millones y fueron otorgados entre octubre del 2019 y septiembre de este año. Los contratos relacionados con proyectos de recuperación son reembolsados con el dinero que otorga la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) a través del COR3.

En octubre de 2019, mientras Ottmar Chávez Piñero tenía también el sombrero de Representante Autorizado del Gobierno ante FEMA y de administrador de la Administración de Servicios Generales, la compañía donde su hermana es directora obtuvo el contrato de la AEE por $6 millones para asesoría en procesos de recuperación y formulación de proyectos.

La vigencia del contrato que la AEE otorgó a Tidal Basin Caribe en octubre de 2019 era de apenas tres meses, pero fue enmendado en tres ocasiones para sumar $9.9 millones y extenderse hasta septiembre de 2020. Ese monto es $100 mil por debajo del tope que puede tener una contratación antes de que se le requiera ser evaluada por la Junta de Control Fiscal.

El contrato fue autorizado por la Junta de Gobierno de la AEE sin un proceso de subasta, confirmó el organismo al CPI. La resolución que lo autoriza se cobija en la excepción que provee la Ley de la AEE, que establece que no será necesario el requisito de subasta “cuando se requieran servicios o trabajos profesionales o de expertos y la Autoridad estime que, en interés de una buena administración, tales servicios o trabajos deban contratarse sin mediar tales anuncios”.

“En ese momento, y considerando las circunstancias, era la alternativa más prudente, responsable”, justificó la Junta de la AEE a preguntas del CPI.

El potencial conflicto de interés con las empresas en que su hermana es empleada en roles de liderazgo es tan patente que Ottmar Chávez Piñero presentó a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) una carta para inhibirse de cualquier asunto relacionado con la contratación de Rising Phoenix Holdings Corporation, Tidal Basin Group y Adjusters International Puerto Rico, LLC.

Tidal Basin Group no aparece en el Registro de Corporaciones de Puerto Rico. La empresa registrada es Tidal Basin Caribe, LLC.

AEE extiende contrato de Tidal hasta sumar $9.9 millones

El contrato original era de tres meses, pero transcurridos dos, la Junta de Gobierno de la AEE indicó que todavía quedaban $5.4 millones disponibles y extendió el acuerdo con Tidal Basin Caribe por seis meses, el 18 de diciembre de 2019. De este modo, Tidal pudo continuar por más tiempo ofreciendo los servicios de desarrollo de la documentación de la AEE para obtener los reembolsos de FEMA.

Poco más de dos meses después, la misma Junta de Gobierno autorizó una segunda enmienda al contrato, que sumó otros $3.6 millones. Justificó la determinación aludiendo a que los terremotos provocaron que el personal de Tidal se movilizara hasta la planta de Costa Sur para encargarse de los nuevos reclamos de reembolso a FEMA por parte de la AEE.

Según la resolución de la Junta de Gobierno, Tidal consumió casi la totalidad de los $5.4 millones en tres meses.

El contrato original establece tarifas por hora desde $65 para personal administrativo hasta $255 por hora para directores de proyecto.

Navigant fue la llave de entrada

Tidal ya tenía una relación de trabajo con la AEE. En 2018, el COR3, antes de la llegada de Ottmar Chávez Piñero, contrató los servicios de Navigant Consulting, Inc. para tareas que incluían trámites de reclamo de fondos de la AEE a FEMA. Y, Navigant, por su parte, subcontrató a la empresa Adjusters International Puerto Rico, LLC. En una orden de trabajo relacionada con este subcontrato, se identifica a Adjusters y a Tidal Basin como la misma compañía. Ambas están bajo la matriz Rising Phoenix Holdings Corporation (RPHC). Además, cuando el CPI preguntó por el subcontrato de Adjusters con Navigant, el COR3 se refirió a Adjusters como Tidal Basin.

A su llegada al COR3, en agosto del 2019, Ottmar Chávez Piñero le avisó a Navigant que su rol como contratista cambiaría, por lo que la compañía tuvo que reducir su plantilla, así como la de sus subcontratistas. Como consecuencia, Navigant canceló el subcontrato con Adjusters (Tidal Basin), efectivo el 30 de septiembre de 2019.

La directriz de cambiar el rol de Navigant fue una de las justificaciones que utilizó la Junta de Gobierno de la AEE para aumentar el monto del contrato que tenía con Tidal Basin Caribe por $3.6 millones.

Incongruencia entre resolución de la AEE y las acciones de COR3

La resolución de la AEE menciona que el COR3 canceló el 31 diciembre de 2019 el contrato a Navigant. Para que no se perdiera la mano de obra adiestrada, Tidal Basin Caribe contrató a una parte del personal de Navigant ya capacitado en el trabajo, añade la resolución.

El COR3 dijo al CPI que “el contrato no se canceló. Sin embargo, Navigant Consulting, Inc. no recibió tareas o acciones a realizar para luego de diciembre de 2019”. El COR3 tampoco renovó el contrato que tenía con Navigant cuando venció el 30 de junio de 2020.

Al cuestionar sobre esta incongruencia, la Junta de Gobierno de la AEE respondió por escrito que “esa fue la información que, en ese momento, COR3 le proveyó a la Autoridad, ya que dejarían de proveernos los servicios que hasta ese momento nos proporcionaban”.

“La Autoridad no tenía, ni tiene control alguno sobre el trámite administrativo que llevan a cabo otras entidades gubernamentales con relación a sus procesos de contratación”, indicó la Junta de Gobierno de la AEE.

Aunque todo el tiempo la resolución de la AEE menciona a la compañía Tidal Basin Caribe, el subcontrato de Navigant al que se hace referencia está en realidad a nombre de Adjusters International Puerto Rico, LLC.

Navigant mantuvo el subcontrato con Adjusters por casi dos años. Durante los primeros dos meses bajo la dirección de Ottmar Chávez Piñero, mientras su hermana era directora de operaciones de Tidal Basin Caribe, el COR3 recibió los servicios de Adjusters.

En Puerto Rico, las oficinas de Tidal Basin Caribe y Adjusters International Puerto Rico en Metro Office Park, en Guaynabo, tienen la misma dirección, según sus respectivas páginas web. Incluso, en la página de Adjusters, cuando se pulsa para enviar un correo electrónico a su oficina en Metro Office Park, redirige a una dirección electrónica de Tidal Basin. Al buscar la página de las oficinas de Adjusters International Puerto Rico de Metro Office Park y Bayamón, redirige a la página de Tidal Basin.

El subcontrato de Adjusters International Puerto Rico, LLC. con Navigant aparece en la página del COR3 con los nombres de las personas que harían el trabajo y las tarifas por hora tachados. COR3 no respondió cuál fue la cuantía de este subcontrato.

La Junta de Gobierno de la AEE respondió al CPI que sus miembros no estaban al tanto de que la directora de operaciones en Puerto Rico de Tidal Basin Caribe es Frances Chávez Piñero, hermana de Ottmar Chávez Piñero, director de COR3.

Sin evidencia de inhibición

La comunicación que Ottmar Chávez Piñero envió a Ética para inhibirse está fechada el 5 de septiembre de 2019, tres semanas antes de que la Junta de Gobierno de la AEE autorizara el contrato de Tidal Basin Caribe. El contrato se firmó el 3 de octubre de 2019.

Chávez Piñero estableció en su comunicación a Ética que “para atender la mera apariencia de conflicto de interés con relación a los contratos para programas de recuperación suscritos por Tidal Basin Group, Adjusters y/o Rising Phoenix con agencias gubernamentales”, el funcionario estaría haciendo constar en las actas de las reuniones en las que dicha inhibición se dé.

“Si durante una reunión surgiese este asunto, me excusaré de la reunión y saldré de la misma hasta que concluya la discusión y se tomen las determinaciones sobre dicho asunto y se hará constar en el acta de la reunión mi ausencia y los motivos que dieron lugar a la misma, el hecho de haber otorgado un documento de inhibición así como la determinación de la COR3 sobre el asunto objeto de votación”, lee el documento de Chávez Piñero a Ética.

Ottmar Chávez Piñero recibió el aval de Ética para este mecanismo de inhibición el 20 septiembre de 2019.

El CPI solicitó al COR3 durante semanas las actas en las que se evidencie que el mecanismo de inhibición se usó, pero la agencia no las proveyó.

Al cuestionarlo sobre este aparente conflicto de interés, Chávez Piñero respondió al CPI que “cualquier acción que realice la AEE está fuera de mi alcance e inherencia (sic) de mi gestión como director ejecutivo de COR3”.

El COR3 envió al CPI una gráfica del proceso que siguen las facturas en COR3 y facturas emitidas por Tidal Basin Caribe en un intento por evidenciar que el director ejecutivo no interviene en el proceso de revisar y aprobar facturas de los contratistas.

“En el modelo de aprobación de facturas de COR3, no hay intervención del director y no hay acción que requiera su intervención para que proceda un pago”, dijo Karixia Ortiz, oficial de prensa de la oficina.

Chávez Piñero también indicó por escrito que su hermana, aunque es directora de operaciones de Tidal Basin Caribe en Puerto Rico, “no ha estado destacada en labores relacionadas a las contrataciones asociadas a COR3 y/o a PREPA [AEE]”.

Agregó que “Frances Chávez es empleada de Tidal Basin y no es parte del equipo de toma de decisiones relacionados a los negocios o acuerdos contractuales de la compañía”.

Según Ortiz, el COR3 ha recomendado el pago de $2.1 millones a Tidal Basin Caribe como contratista de la AEE.

$4 millones más para procesar 500 solicitudes de vivienda

Tidal Basin Caribe se unió en un consorcio con la compañía Atkins Caribe bajo el nombre de Alliance for the Recovery of Puerto Rico, la cual obtuvo un contrato por casi $23 millones con el Departamento de la Vivienda. El acuerdo – firmado por el exsecretario de Vivienda Fernando Gil Enseñat el 12 de julio de 2019 – es para ofrecer servicios de gerencia y administración de los programas de R3 y de Asesoría de Vivienda.

Al contrato de Alliance, se le aumentaron $4 millones para procesar 500 solicitudes más del programa R3. Es decir, procesar cada solicitud le costó al Gobierno $8,000.

Al cuestionar por qué el proceso es tan oneroso, el actual secretario de Vivienda, Luis Fernández Trinchet, quien firmó la enmienda al acuerdo, dijo al CPI que “el Departamento de la Vivienda realizó un proceso de competencia en la cual resultó que los costos acordados son justos y razonables”.

“Existen varias actividades para procesar una solicitud, desde el proceso de elegibilidad, inspecciones periódicas de construcción, supervisión, coordinación con el solicitante hasta la entrega de la residencia reparada. Varias etapas del proceso consideran profesionales de la ingeniería, arquitectura, tasadores, entre otros”, añadió.

En representación de Alliance for the Recovery of Puerto Rico aparece la firma de Daniel Craig, quien se retiró en el 2017 de la nominación hecha por el presidente Donald Trump para ocupar la segunda silla en FEMA, tras la publicación de que había sido investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) por asuntos éticos.

Cuando Ottmar Chávez Piñero envió la carta a Ética para inhibirse de cualquier contratación con Rising Phoenix Holdings Corporation, Tidal Basin Group y Adjusters International Puerto Rico, no mencionó a Alliance for the Recovery of Puerto Rico.

“Los fondos destinados para la recuperación de viviendas son administrados por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico y COR3 no tiene ninguna intervención”, dijo Ottmar Chávez Piñero para explicar por qué excluyó a Alliance for the Recovery of Puerto Rico en su misiva.

Conglomerado suma $244 millones en contratos y actúa como una sola entidad

Desde 2018, Rising Phoenix Holdings Corporation y sus empresas subsidiarias o afiliadas han obtenido al menos $244 millones en contratos relacionados a la recuperación por los huracanes Irma y María en Puerto Rico.

Rising Phoenix Holdings Corporation obtuvo contratos para trabajar con el programa Tu Hogar Renace. Inicialmente, Adjusters International, Inc. fue la compañía a la que se le adjudicó el contrato, pero a mitad de camino, efectivo el 1 de enero del 2018, se cambió el nombre a Rising Phoenix Holdings Corporation en Delaware. Se registró como corporación en Puerto Rico el 4 de enero del 2018.

Un día después – el 5 de enero del 2018 – Andre LeBlanc, gerente de programa en representación de Rising Phoenix Holdings Corporation, y Gil Enseñat, exsecretario de la Vivienda, firmaron el acuerdo legal por casi $133 millones para administrar Tu Hogar Renace por seis meses. La empresa Aecom había solicitado que se descalificara la adjudicación de este contrato, pero el Tribunal de Apelaciones falló a favor de Adjusters International, Inc.

Hubo tres enmiendas a este contrato para extender su período de trabajo hasta julio del 2019 y el mismo terminó totalizando casi $207 millones.

Rising Phoenix Holdings Corporation obtuvo otro contrato con la Oficina del Comisionado de Seguros para servicios de consultoría relacionados a fondos federales. En conjunto con Rising, se incluyó a Tidal Basin Caribe como una de las partes del contrato.

Por seis meses, la Oficina del Comisionado de Seguros concretó pagar $350 mil a Rising y a Tidal. En el contrato se identificó a Tidal con el número 401833 de registro de corporación. Este número pertenece a Adjusters International Puerto Rico, LLC, según se refleja en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado.

El municipio de Guaynabo contrató por $75 mil a Adjusters International Puerto Rico, LLC por tres meses para asesoría en programas federales y en manejo de riesgos.

En cada uno de los contratos, se identificaron a Tidal Basin Caribe y Adjusters International Puerto Rico, LLC, como “subsidiaria de propiedad absoluta de Rising Phoenix Holdings Corporation”. Igualmente, establecen que se pagará a la parte contratada los gastos de viaje, dietas y alojamiento, siempre y cuando sean previamente autorizados por las personas encargadas.

Ejecutivos de Tidal donaron a Rosselló

El CPI verificó que al menos $13,500 fueron donados al Comité de Ricardo Rosselló, según la Oficina del Contralor Electoral, por parte de los principales ejecutivos de Tidal Basin Caribe, LLC, en menos de cinco meses.

En octubre del 2018, el director ejecutivo de Tidal Basin, Daniel Craig, emitió un cheque por $2,500. Amy A. Craig, quien fue directora y tesorera de Tidal Basin Group, donó $1,000 para la misma fecha.

Como parte de la “Celebración del cumpleaños del Gobernador VIP”, el 4 de marzo del 2019, los Craig firmaron cheques cada uno por $2,500, según un informe de ingresos y gastos sometido a la Oficina del Contralor Electoral.

Ese mismo día, el comité del exgobernador Rosselló recibió $2,500 por parte del presidente de Tidal, Stephen T. Surace. Otro cheque con la misma dirección de Surace, a nombre de Gina Surace, se recibió por la cantidad de $2,500.

Transición de sindicatura que nunca se completó

Antes de llegar al COR3, Ottmar Chávez Piñero también era síndico de la División de Compras y Suministros de la AEE. Dirigía la Oficina de Cumplimiento en las Contrataciones y Compras (OCCC), que está dentro de la corporación pública, aunque fue creada por orden ejecutiva como parte de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

Según directriz de Rosselló, la Oficina de Gerencia y Presupuesto así como la Oficina del Secretario de la Gobernación tenían instrucciones de dar consideración expedita a cualquier contrato que viniera de la OCCC.

A preguntas del CPI, Ottmar Chávez Piñero respondió que sus funciones como síndico de la AEE terminaron en junio de 2019. Sin embargo, como evidencia proveyó una carta a la Junta de Gobierno de la AEE del 12 de junio de 2019, en la que recomendaba un proceso de transición de la OCCC a este organismo. La carta no establece la culminación de su trabajo como síndico.

La misiva indica que, para que esa transición ocurra, se requiere acción del gobernador. La Junta de Gobierno de la AEE confirmó al CPI que esa transición no se materializó.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced emitió una orden ejecutiva el 20 de julio de 2020 para acabar con la sindicatura de la AEE, pero la Junta de Control Fiscal no la aprobó.

Un mes después de que Ottmar Chávez escribiera esa carta, sin que la transición de sus funciones se hubiera dado, la compañía Tidal Basin Caribe presentó su propuesta a la AEE, con la que consiguió el contrato de $6 millones, que luego se enmendó hasta sumar $9.9 millones.

Ingeniera sin licencia

Además de ser la directora de operaciones de Tidal Basin en Puerto Rico, el rol de Frances Chávez Piñero es “administrar contratistas” para el programa Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3) del Departamento de la Vivienda, según el website de la empresa. También está identificada como “project manager e ingeniera civil”. Sin embargo, su nombre no aparece en el registro de los ingenieros con licencia del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.

Tidal Basin dijo al CPI que Frances Chávez Piñero “obtuvo un grado de ingeniería civil y ha sido una respetada miembro de nuestro equipo desde enero del 2018”.

“Nuestro equipo toma en serio el compromiso de cumplir con las reglas federales de contratación. Estamos muy orgullosos de nuestro historial de cumplir o exceder los requisitos”, añadió Chad Kolton, portavoz de Rising Phoenix Holdings Corporation, en declaraciones al CPI. La compañía no contestó cómo ha manejado el posible conflicto de interés por la relación familiar entre su empleada y el director del COR3, ni si había solicitado una dispensa ética a alguna agencia para la contratación con el Gobierno de Puerto Rico.

Tidal Basin Caribe, LLC se presenta como parte del conglomerado Rising Phoenix Holdings Corporation, que agrupa también a las compañías Adjusters International, Ltd. y Tidal Basin Government Consulting, LLC, según su página de internet.

Recientemente, la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña contrató a Tidal Basin Caribe por $108 mil para servicios de peritaje por nueve meses. Tidal deberá elaborar, tramitar y entregar una propuesta al COR3 relacionada al programa de Subvención para la Mitigación de Riesgo para el proyecto del Paseo del Caño Sur Israel – Bitumul.

El director ejecutivo de la corporación pública, Mario Núñez, dijo al CPI que la firma ha cumplido “a cabalidad y a tiempo con el trabajo contratado”. Destacó que ENLACE es una entidad rigurosa al otorgar sus contratos y que cuenta con un récord de cumplimiento en sus contrataciones y en su operación fiscal.

“Desconocíamos de la relación de familia de Frances Chávez con el director de COR3”, dijo Núñez en declaraciones escritas.

Esta historia se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo, puedes leer su versión original AQUÍ