Candidatos al Senado respaldan que vistas públicas de nombramientos sean obligatorias

Tres candidatos que aspiran al escaño de Senado por acumulación respaldaron hoy que se implemente legislación para que sea mandatorio que se realicen vistas públicas para evaluar nombramientos del Ejecutivo.

Durante un debate con candidatos y candidatas al Senado, organizado por Metro y Notiuno, las candidatas María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Ana Irma Rivera Lassen del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Juan Zaragoza del Partido Popular Democrático (PPD) avalaron que la celebración de vistas públicas en torno a nombramientos de funcionarios sean obligatorias.

El senador novoprogresista Carmelo Ríos, aunque no precisó se favorece que se estas vistas públicas tengan carácter obligatorio, rechazó que el actual Senado no ha realizado vistas públicas para evaluar algunos nombramientos del Ejecutivo. Acto seguido, el legislador defendió la gestión del Senado —dominado por el Partido Nuevo Progresista (PNP)— y aseguró que previo a las vistas públicas se han establecido mecanismos para que la ciudadanía envíe ponencias por medio de la página de internet del cuerpo legislativo para expresarse en torno a una designación a un cargo público.

"No ha habido un nombramiento que no haya estado ante el escrutinio del pueblo de Puerto Rico", mencionó Ríos, quien además opinó que una vista pública consiste en la participación de la ciudadanía y las personas con interés.





Por su parte, Santiago cuestionó la postura de Ríos sobre qué constituye una vista pública y comentó que este procedimiento no es suficiente para la evaluación de nombramientos y proyectos de ley. "Las vistas públicas no son suficientes…Si se trata de hombres y mujeres que no tienen ni corazón ni espíritu de escuchar al pueblo, se convierte en una formalidad", señaló la aspirante el Senado, quien hizo alusión a la aprobación del Proyecto de la Cámara 1945 en donde alegó que este disminuye los derechos de los estudiantes de educación especial.

Rivera Lassen, por su parte, también planteó que las vistas públicas de nombramientos deben ser de carácter obligatorio. "Me parece que el pueblo necesita total transparencia de todo lo que se esté haciendo en la Legislatura", dijo.

Zaragoza también respaldó el carácter obligatorio de las vistas públicas de nombramientos y aprovechó su turno para denunciar la politización de los cargos públicos. Aseguró que esto ha desencadenado en el aumento de funcionarios "incapacitados" y "batatas políticas".

Mira aquí el vídeo: