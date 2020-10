Abiertas investigaciones en la CEE por posible fraude electoral

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ya encamina una investigación sobre las denuncias presentadas por el Partido Popular Democrático (PPD), que señaló al comisionado local del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Luquillo de tramitar ilegalmente solicitudes de voto adelantado para dos familiares, entre ellos una tía fallecida.

“No puedo añadir sobre lo que estamos haciendo, más allá de informar que sí, la Comisión (investiga) en este caso particular, porque he sido enfático en que la Comisión no es un cuerpo de investigación para implementar ley y orden. Pero si hay elementos de irregularidades que podamos identificar en nuestro proceso, y máxime si es una alegación de doble voto o voto de una persona que ha fallecido (procede una investigación). En esa evaluación, la hago yo y yo decido si vamos a investigar, porque no podemos desgastar la agencia en rumores”, sostuvo el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer.

“En este caso yo tengo el nombre de la persona, una afirmación de dos personas electas. Tomando en consideración todo eso, voy a investigar para asistir a las agencias de ley y orden”, subrayó Rosado Colomer.

El martes, el alcalde de Luquillo, Jesús “Jerry” Márquez, y el senador Aníbal José Torres, ambos del PPD, apuntaron a intento de fraude electoral en las solicitudes de voto adelantado de Evelyn Cabrera Becerrillo y Lyanne Febo Cabrera. Cabrera Becerrillo presuntamente falleció el año pasado en Oklahoma, mientras que Febo Cabrera alegadamente vive en Texas, donde habría votado en las elecciones estadounidenses.

Los líderes populares señalaron que el comisionado local del PNP en Luquillo, Jan Febo Cabrera, es sobrino de Cabrera Becerrillo y hermano de Lyanne Febo Cabrera.

Metro intentó contactar al comisionado electoral del PNP, Héctor Joaquín Sánchez, para conocer si había indagado sobre las alegaciones presentadas, pero el funcionario no devolvió la llamada.

Rosado Colomer sostuvo que aunque existe una asociación que agrupa a los jefes de las organismos estatales de elecciones en Estados Unidos y se comparte información, no se acostumbra a hacer un pareo de registros electorales para identificar personas activas como votantes en más de una jurisdicción. Votar en más de una jurisdicción es un delito electoral a nivel federal.

El presidente de la CEE explicó que las comisiones locales se reúnen mensualmente para depurar el listado de electores utilizando información del Registro Demográfico, lo que permite eliminar personas que hayan fallecido. Sin embargo, ese mecanismo no sería efectivo en el caso de personas que mueran fuera de Puerto Rico, como aparentemente fue el caso de Cabrera Becerrillo.

“Tenemos que investigar si la persona falleció. Parece sencillo, pero los registros vitales que recoge el Registro Demográfico tienen cierta confidencialidad y toman un trámite que personalmente pensaba que era más ágil, (pero) no lo es. Necesito que el registro Demográfico me acredite que a esa persona la enterraron en Puerto Rico. Si no, necesito que el estado de Oklahoma me acredite que falleció. Luego lo llevo al sistema y cancelo el registro del elector”, manifestó Rosado Colomer.

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, mencionó que, aunque han trascendido múltiples irregularidades en el proceso de solicitud y envío de voto adelantado, no podría identificar un patrón que le haga pensar que existe un esquema organizado para cometer fraude electoral en estos comicios.

“Yo he escuchado información de que en algunos casos se han enviado papeletas de más y, en otros casos, papeletas de menos. En San Germán yo escuché de un caso que recibió papeletas de menos. El sábado, en el Coliseo Roberto Clemente, JAVA (Junta Administrativa de Voto Adelantado y Ausente) recibió a una señora que fue a decir que tenía una papeleta de más y la entregó allí. Han surgido una serie de casos (pero) al día de hoy no me parece que esto en específico sea un patrón. En caso de que un ciudadano entienda que hay algún tipo de ilegalidad mi recomendación es que acuda a la Junta de Inscripción Permanente o llame a la CEE para que sea atendido”, dijo Aponte.

Según Aponte, en la reunión de comisión ayer, Rosado Colomer informó que el organismo investiga tanto la denuncia sobre el posible fraude en Luquillo y los señalamientos de la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, respecto a electores que habían recibido dos papeletas de la consulta ‘estadidad sí o no’ en sus sobres de voto por correo.

“En JAVA están desarrollando algún tipo de procedimiento para manejar situaciones de personas que no le llegaron las papeletas completas, o si dañó las papeletas. Cómo se va a trabajar eso, están trabajando en unas guías”, dijo por su parte Olvin Valentín, comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Valentín también recordó que hace unas semanas surgió una controversia con alrededor de 300 solicitudes de voto adelantado que una comisión local de Caguas decidió rechazar porque no incluían los últimos cuatro números de seguro social. Sin embargo, al traerse el asunto a la CEE y ante la falta de consenso entre los comisionados electorales, Rosado Colomer resolvió que las solicitudes debían proceder.

“El PNP trajo una moción en contra de su propio Código Electoral y el presidente terminó validando ese argumento”, dijo el comisionado de MVC.

Rosado Colomer, en tanto, aseguró que la CEE cuenta con los controles para identificar y prevenir los potenciales intentos de fraude y atribuyó los sobres con cantidad equivocada de papeletas a “error humano”. Según Rosado Colomer, los sobres de voto por correo se prepararon de manera “ciega”, es decir, sin que los empleados de JAVA pudieran saber a quién se dirigiría.

“Cuando ese sobre viene de vuelta, el error de algún funcionario que haya colocado más de una papeleta se identifica porque el sobre se abre en (una junta de) balance, de forma que hay más de un funcionario presente… Otro control, además de que hay más de un funcionario que abre el sobre para ver lo que hay adentro, los funcionarios de JAVA tienen un sistema de computadoras donde marcan si el elector votó. Si aparece que votó previamente, se envía a mesa especial para que evalúen cuál es el error. Si no aparece que haya votado previamente, se marca y el sobre blanco pasa a una urna ciega”, enumeró Rosado Colomer.