Secretario de Salud apoya reapertura de los "chinchorros", según alcalde de Coamo

El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, pidió este miércoles la reapertura de los chinchorros en los pueblos, con la supervisión de los alcaldes de los municipios, para prevenir el contagio con el COVID-19.

“El secretario (de Salud, Lorenzo González) recomendó favorablemente la propuesta nuestra" de reabrir los chinchorros, dijo García Padilla en entrevista en Pegaos en la Mañana en Radio Isla con Julio Rivera Saniel.

COVID-19 en Puerto Rico: Cinco muertes y 188 casos adicionales El total de muertes confirmadas aumentó a 590

“El resultado de no hacerlo y no regularlo por municipio, es que comienzan a abrir. Este fin de semana muchos de ellos empezaron a abrir clandestinamente, porque es que no aguantan mas”, dijo García Padilla.

“Y da pena como las grandes cadenas y como los consorcios, con sus defensores y con su gente y sus empleados, defienden esos negocios y lo hacen muy bien”, sostuvo el Alcalde de Coamo.

“Pero los pequeños (comercios) están desprovistos de ese mismo acceso, a las decisiones que se toman, cuando son miles de (negocios) puertorriqueños los que están cerrados ahora mismo”, lamentó García Padilla.