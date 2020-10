Posible positivo a coronavirus el candidato popular a alcaldía de Naranjito

El candidato a alcalde de Naranjito por el Partido Popular Democrático (PPD), Joel Chevres Santiago, anunció que resultó posible positivo a una prueba de COVID-19.

“El pasado jueves, realizé una prueba molecular, cuyos resultados los recibí el lunes en la tarde y resultó positivo. Ante esto me recluí, como es lo recomendado. El lunes realizamos una segunda prueba, que resultó negativa y hoy me realizaré una adicional. Aunque no tengo síntomas me he estado haciendo las pruebas por las pasadas semanas. A todas las personas con las que he tenido contacto, les he informado mediante mensajes personales”, detalló Chevres a través de declaraciones escritas.

Precisamente hoy, miércoles, se celebra a las 8:00 de la noche un debate entre los tres candidatos a alcalde de Naranjito, vía la página Rincón Político en Facebook, con el auspicio de un grupo de jóvenes y comerciantes.

“Voy a participar de manera digital, quiero presentar mis propuestas a los naranjiteños. A todos mis compueblanos, les pido que continúen protegiéndose”, informó el también líder cooperativista.

El candidato popular reconoció que por parte del Sistema Epidemiológico Municipal, se ha estado divulgando información confidencial de los casos positivos “y lamentablemente no se está cumpliendo con la obligación legal. La información sensitiva es para propósitos epidemiológicos y no político partidistas”, finalizó Chevres.