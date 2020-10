Miguel Romero asegura candidatas del Movimiento Victoria Ciudadana están desesperadas

El candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Romero, catalogó como un acto de desesperación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) las expresiones de dos candidatas a la legislatura por esa colectividad en la que cuestionaron su capacidad para atender la incidencia de violencia contras las mujeres.

En una conferencia de prensa, la licenciada Mariana Nogales y la líder feminista Mari Laura Rohena plantearon que Romero fungió como Oficial Examinador del Municipio de Guaynabo en el caso de hostigamiento contra Héctor O’Neill, hijo, y condujo una investigación que lo exoneró. Recordaron que posteriormente, se confirmó el hostigamiento en una demanda contra el Municipio de Guaynabo en el Tribunal Federal. "Cuando trabajas para tus propios intereses y el de los amigos del alma, es muy difícil que puedas levantarte y denunciar las injusticias que se viven a tu alrededor, incluso en casos tan sensibles como el hostigamiento sexual en el ambiente laboral", expresaron las candidatas del MVC.

“Hoy vemos cómo el MVC continúa sus ataques difamatorios queriendo crear una bola de humo sobre mi ejecución como abogado y como profesional", sostuvo Romero en declaraciones escritas

Candidatas por Victoria Ciudadana aseguran que no hay espacio para encubridores de hostigamiento sexual Mariana Nogales y Mari Laura Rohena denuncian que Miguel Romero no tiene la capacidad de administrar una ciudad en la que el tema de la violencia sexual y de género exacerban cada día más

El candidato del PNP a la alcaldía de San Juan aseguró que sus servicios legales al Municipio de Guaynabo ocurrieron hace cinco años, cuando comenzaba a ventilarse la querella de la empleada municipal. "En esa etapa administrativa nunca se presentó toda la evidencia que, posteriormente, se sometió en el juicio en la corte federal. Fueron dos procesos distintos en su naturaleza y su propósito", argumentó.

"El Informe que presenté, se basó únicamente en la información que se me proveyó al principio de dicho proceso. En esa etapa no estuvo disponible la totalidad de la evidencia que se presentó en el Tribunal cuatro años más tarde. De hecho, la Comisión Federal de Oportunidades en el Empleo, que también consideró este asunto en su inicio, no emitió una determinación sobre las alegaciones presentadas", planteó Romero.

"Como candidato a la Alcaldía de San Juan sé que estoy expuesto a cuestionamientos de todo tipo. Ese es el caso de algunas personas que han tratado de crear un asunto político con un asunto serio y delicado… Al final, lo más importante es que me complace que, luego del rigor del juicio, la querellante pudo presentar su evidencia y vindicar sus reclamos", sostuvo el candidato.

