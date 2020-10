Comité de Delgado Altieri devuelve cuatro donativos corporativos recibidos en septiembre

En su informe de campaña más reciente sometido a la Oficina del Contralor Electoral (OCE), el comité del candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado Altieri, reportó cuatro donativos corporativos que tuvieron que ser devueltos por infringir las normas de financiamiento de campañas.

Las cuatro empresas que donaron ilegalmente a la campaña en el mes de septiembre fueron Tucker Green Consulting, Inc., con una aportación de $1,000, True North Consulting Services LLC ($1,000), Arroyo & Associates International ($1,000) y The Sifre Group, LLC ($500).

La Ley 222-2011, que regula el financiamiento de las campañas políticas, prohíbe los donativos de personas jurídicas a comités de candidatos a comités de acción política registrados ante la OCE y dispone que, por una primera violación los infractores, –que pueden ser tanto la corporación donante como el comité político– se exponen a una multa de $15,000.

Sin embargo, el contralor electoral, Walter Vélez, indicó que usualmente estos donativos ilegales se emiten por desconocimiento de las corporaciones y si el comité de campaña devuelve los fondos sin utilizarlos la OCE se abstiene de imponer la multa estatutaria.

“A veces una persona te da un donativo y del cheque no se desprende que es corporativo, aunque el banco identifica por unas claves que es corporativo… Lo que pasa muchas veces es que estas personas no conocen la disposición de la ley y lo que se hace es que se le envía un escrito a la corporación indicándoles que deben solicitar la devolución y que si desean pueden hacer un donativo a título personal”, señaló Vélez.

“El 95% de los casos que tenemos es que no saben. Casi nunca se impone la multa. Aunque dicen que el desconocimiento de la ley no exime de cumplirla, lo cierto es que no es adrede”, agregó el funcionario.

El comité de Delgado Altieri también tuvo que devolver un donativo de $100 de Vumbi Enterprises, LLC emitido el 10 de agosto.

En septiembre, primer mes completo desde que ganó la primaria del PPD, Delgado Altieri lideró el renglón de recaudos con $876,899.56.

El único otro candidato a la gobernación cuyos informes reflejan la devolución de donativos corporativos es Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista. En el caso de Pierluisi, hizo pagos por $2,000 al Departamento de Hacienda el 5 de abril de 2019, bajo la categoría de “devolución de donativos corporativos”, por concepto de cuatro cheques recibidos. En ese informe no se especifica cuáles fueron las corporaciones que hicieron las donaciones.

Hasta el momento tres candidatos y exaspirantes a la gobernación no han rendido su informe correspondiente a septiembre. Vélez indicó que a los comités de la gobernadora Wanda Vázquez, el exaspirante popular Eduardo Bhatia y César Vázquez, candidato del Proyecto Dignidad, se les concedió una segunda prórroga hasta este jueves.