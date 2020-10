Candidatas por Victoria Ciudadana aseguran que no hay espacio para encubridores de hostigamiento sexual

Las candidatas por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); la licenciada Mariana Nogales y la líder feminista Mari Laura Rohena, denuncian que Miguel Romero no tiene la capacidad de administrar una ciudad en la que el tema de la violencia sexual y de género exacerban cada día más.

“Ni en el Capitolio ni en la alcaldía de San Juan hay espacio para encubridores de hostigamiento sexual. Es por esto que en el día de hoy le estamos dejando saber al pueblo de Puerto Rico y a la gente de San Juan que desde Victoria Ciudadana, continuaremos denunciando candidaturas que no representen el bienestar de las mujeres de nuestro país”.

La candidata a Representante por Acumulación recordó que el senador Miguel Romero fungió como Oficial Examinador del Municipio de Guaynabo en el caso de hostigamiento contra O’Neill, hijo, y condujo una investigación que lo exoneró. Posteriormente, se confirmó el hostigamiento en una demanda contra el Municipio de Guaynabo en el Tribunal Federal. "Cuando trabajas para tus propios intereses y el de los amigos del alma, es muy difícil que puedas levantarte y denunciar las injusticias que se viven a tu alrededor, incluso en casos tan sensibles como el hostigamiento sexual en el ambiente laboral. En Recursos Humanos del Municipio de Guaynabo trabajaba la esposa de Héctor O'Neil Jr, el Oficial Examinador del Municipio era Miguel Romero, amigo del alcalde y su familia, y si finalmente buscabas la División Legal te recibía Héctor Hoyos, quien ahora es juez nombrado por el PNP. Este tipo de círculos de poder son los que venimos a sacar, a esto nos referimos cuando hablamos de la vieja política." Miguel Romero obtuvo tres contratos con el Municipio de Guaynabo en poco más de 1 año, los que superaron los $53,000. El caso de hostigamiento sexual que Romero atendió negligentemente, le costó al Municipio y a los constituyentes de Guaynabo, alrededor de $1 millón en fondos públicos.

La candidata a la legislatura municipal de San Juan, Mari Laura Rohena Cruz, añade: “Es increíble que una persona como Miguel Romero solo recuerde que el informe fue extenso y que no encontró nada malo allí en Guaynabo. Ese tipo de persona que sin entender las situaciones por las que vivimos las mujeres día a día en nuestro país no pueden aspirar a administrar un municipio como el de San Juan. Una persona que señala un hostigamiento sexual requiere de toda atención para que se indague sobre lo ocurrido, pues no es fácil salir a la luz pública y denunciar estas conductas en un ambiente lleno de los amigos del alma del hostigador. Eso no lo permitiremos ni en San Juan ni en el capitolio".