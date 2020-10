Advierten sobre 100,000 estudiantes no podrán acceder internet a pesar de subsidio de $400

Sobre cien mil estudiantes no podrán acceder a la internet a pesar del subsidio de $400 anunciado por la gobernadora Wanda Vázquez debido a que residen en zonas donde no hay acceso a banda ancha, aseguró la organización Mesa Social, que calificó el subsidio como un "parcho" más en la educación pública en Puerto Rico.

“Qué bien que se hable al fin del subsidio que la Mesa Social recomendó, pero qué mal que sea tan tarde, sin un proceso coherente de educación a distancia y sin entender que en Puerto Rico hay áreas donde esos vales no servirán para nada porque no hay cobertura de internet. Seguimos trabajando la educación pública de parcho en parcho”, dijo la organización en declaraciones escritas.

Janice Soliván Roig, directora de Casa Juana, profesora y una de las portavoces del Comité de Educación de la Mesa Social dijo que el subsidio no toma en consideración que "hay grandes zonas geográficas de Puerto Rico que simplemente no tienen acceso a la infraestructura de internet de banda ancha que se necesita para completar las clases a distancia. Eso quiere decir que fácilmente sobre 100,000 estudiantes no van a poder acceder al servicio, mientras que los módulos impresos para este sector del estudiantado no se han terminado de repartir".

En su anuncio el lunes, la gobernadora aseguró que la totalidad de la población estudiantil del sistema público de enseñanza –que este año alcanza los 276,413 alumnos– así como 26,893 maestros de las escuelas públicas, podrán solicitar el subsidio de hasta $400 a las empresas que al momento son participantes del proyecto. Se indicó que la ayuda gubernamental cubrirá el pago de internet hasta el 31 de mayo de 2021 y cada solicitante escogerá el servicio de su preferencia, siempre que esté inscrito en este programa.

Pero Soliván Roig indicó que es un contrasentido que Vázquez alegue que con esta medida “ninguno va a quedar rezagado por la falta de recursos tecnológicos a distancia” y pocos minutos después, en el mismo mensaje el secretario de Educación reconoció que se recibirá el servicio condicionado a la “localización” de cada estudiante o maestro y maestra.

“Esto nos lleva a concluir que no se garantiza que habrá acceso a internet para poder completar los objetivos del año escolar en curso y nos parece una vergüenza que se pretenda decir que esta es la solución ante la pandemia. Para cientos de miles de estudiantes se acrecienta la disparidad social y se atenta en contra de su derecho a la educación que está cobijado por nuestra Constitución”, afirmó la profesora.

Ángeles Acosta, psicóloga y profesora criticó al titular de Educación por supuestamente pretender "que de aquí en adelante ya el proceso educativo no es su responsabilidad y descargue todo el peso en la clase magisterial cuando afirma que ahora se trata de la colaboración y el compromiso de los educadores para que sea exitoso este proceso de educación a distancia”.

“A estas alturas hay que admitir, con mucha frustración, que nuestros estudiantes han perdido otro semestre escolar. Ya solo queda apoyarles para que terminen este periodo con el menor daño posible y para eso creamos la Red Social de Orientación y Apoyo para el Inicio Escolar que esta misma semana hará disponible un número para atender comunidades escolares que quieran orientarse sobre sus derechos”, concluyó Acosta, portavoz de la Mesa Social.

Más información sobre la Mesa Social se encuentra en Facebook en la página Mesa Social (@MesaSocialPuertoRico).